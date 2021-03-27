Лобода подала в суд на пластичного хірурга: з'явилося відео "операції"

Світлана Лобода записала гнівне відео, в якому поскаржилася на пластичного хірурга з Узбекистану, що нібито зробив їй операцію з корекції носа. Артистка заявила, що подає на лікаря в суд за розповсюдження фейків.

Зірка опублікувала відео у своїх Instagram-stories . А Telegram-канал Тільки нікому показав кадри з хірургом і його операцією.

Так, у своєму відео хірург запостив відео пацієнтки після ринопластики, яка неймовірно схожа на співачку, і відмітив Світлану Лободу.

Тепер співачка хоче отримати від хірурга велику моральну компенсацію за фейк-ньюс.

"Я перебуваю в Москві, а в цей час в Узбекистані один лікар робить операцію якийсь дівчинці, підписує її моїм прізвищем... Показує, що він оперує їй ніс", - розповідає Світла і показує відео на своєму смартфоні з витівками хірурга.

Лобода пригрозила лікареві серйозними неприємностями.

"Що я вам скажу, молодий чоловіче... Мої юристи вже з вами зв'язуються. Готуйте велику моральну компенсацію", - додала артистка.

Відео: Світлана Лобода подала в суд на пластичного хірурга (instagram.com/lobodaofficial)

А ось і саме відео, де дівчина дуже схожа на Лободу, радіє своєму новому носу.

Відео: Хірург зробив операцію на носі нібито Світлані Лободі (Тільки нікому)

Відзначимо, що сама артистка категорично заперечує, що коли-небудь вдавалася до послуг пластичних хірургів.