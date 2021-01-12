Любовний гороскоп 2021: ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю в рік Бика!

Любовний гороскоп на 2021 рік обіцяє деяким із знаків Зодіаку доленосну зустріч з людиною, яка зможе вас ощасливити на довгі роки. Астролог розповіла, які місяці нового року Бика для кожного з цих щасливчиків стануть найбільш сприятливими в амурних справах.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Телець

У 2021 році самотні Тельці мають всі шанси знайти кохану людину. Найкращим часом, коли потрібно пильно дивитися сторонами, стане літо. Для сімейних Тельців розв'язання різних питань, в тому числі і поповнення сім'ї, потрібно планувати на липень і серпень. Але в цей період можуть бути також і сварки на ґрунті ревнощів.

"Протягом року подбайте про здоров'я своїх батьків та частіше відвідуйте їх, так як може бути погане самопочуття або травми у одного з них", - рекомендує Тельцям астролог.

Рак

Яскраві події, кохання і романтичні побачення відбудуться у другій половині року - з вересня по грудень. В цей період є можливість зустріти рідну душу і близьку по енергетиці людину.

"Січень, квітень і липень підійдуть для того, щоб зняти рожеві окуляри і розв'язати всі спірні питання зі своїм партнером, чітко висловити свої бажання, чого ви хочете насправді від відносин. Ці місяці яскраво покажуть вам, що за людина поруч з вами", - порадила Аріна Артуровна представникам знака Зодіаку.

Стрілець

Для Стрільців сильні почуття, перспективні знайомства і натхненна закоханість вірогідні в квітні, серпні та листопаді. А ось з січня по березень вам будуть заважати домашні клопоти, різного роду занепокоєння, негативна інформація, пов'язана з дітьми або членами сім'ї.

"З березня по липень велика ймовірність зіткнутися із зрадою партнера або самому бути обчисленим. У цей період можуть бути сварки по справі і без, скандали в сім'ї, з родичами, спори з приводу поділу майна, конфліктні ситуації з нерухомості з партнером або посередником", - застерегла експерт.

Риби

Для Риб сприятливими місяцями для зустрічі тієї самої людини стануть лютий, червень, серпень, жовтень. При цьому з січня по квітень можуть бути неприємності, негативна інформація з боку або з приводу ваших родичів, так само зради, наклеп і обмани.

"У червні та вересні можуть бути несамовиті скандали з коханими, в родині або з партнерами по бізнесу", - резюмувала Аріна.

Раніше український таролог також розповіла всім знакам Зодіаку на кого чекають великі звершення і досягнення у період з 11 по 17 січня.

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