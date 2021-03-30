Макса Барських хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України: ідеальний учасник

Фани "Євробачення" по всьому світу закликають Макса Барських і Zivert до участі у конкурсі в наступному році .

18 березня відбулася прем'єра довгоочікуваного дуету Макса Барських і Zivert. Кліп на їхню спільну пісню "Bestseller", який подивилося вже понад 11 мільйонів глядачів, зайняв перше місце в розділі музичних трендів YouTube в Україні та Росії. Також ролик увійшов в топ YouTube-трендів Білорусі, Латвії, Литви, Естонії та Казахстану.

"Bestseller" також став рекордсменом і по прослуховуванню на цифрових майданчиках. Пісня зайняла перше місце в чартах Apple Music в Україні та Білорусі, друге - в Росії та Туркменистані і увійшла в топ-10 чартів Вірменії, країн Прибалтики, Таджикистану, Узбекистану, Молдови та інших.

За останні кілька днів відео стало настільки популярним, що викликало хвилю обговорень в європейських ЗМІ щодо участі Макса Барських і Zivert в конкурсі "Євробачення" наступного року. За висунення їх кандидатур висловилися глядачі і фани пісенного конкурсу у Великобританії, Фінляндія, Ірландія, Польща та інших країн Євросоюзу.

Макс Барських і Zivert (фото: прес-служба)

Фінське видання Escbeat вважає, що на цей раз ніяких "можливо": Макс повинен брати участь. Escbeat згадує всю історію навколо Барських і пісенного конкурсу з 2012-го року.

Портал Eurovision Ireland випустив статтю "Чи буде Макс Барських представляти Україну на "Євробаченні" у 2022 році?". ірландська спільнота теж чекає його виступи - у фіналі своєї замітки Eurovision Ireland пишуть: "Сподіваємося, Макс покаже всій Європі - і заодно всьому світу - свій зоряний талант!".

Зазначимо, що незважаючи на грандіозну підтримку фанатів музикантів, участь Макса Барських у європейському конкурсі малоймовірна. Він неодноразово їздив на гастролі в Росію і зараз у нього теж стоять анонси концертів у Москві, які починаються 4 квітня.