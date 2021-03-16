Маленькому онуку Григорія Чапкіса знадобилося хірургічне втручання

5-річний онук знаменитого хореографа Григорія Чапкіса Максим потрапив в лікарню, де йому зробили хірургічну операцію.

Про це розповів в Instagram-stories батько хлопчика Грег Чапкіс

Грег запостив у своєму особистому блозі фото, на якому Максим лежить на лікарняній каталці.

За словами Чапкіса, хлопчику зробили стоматологічну операцію, тепер він відпочиває і відновлюється.

"Моєму хлопчикові сьогодні зробили стоматологічну операцію. Він молодець! Але не задоволений відчуттям у роті. Він все ще відпочиває, і я сподіваюся, що ми скоро підемо додому і ляжемо в ліжко", - повідомив Грег.

Онуку Чапкіса знадобилася операція (скрін: instagram.com/stories/gregchapkis)

Яку зробили операцію хлопчику, Грег не повідомляє, але судячи з усього, втручання було плановим.

Онуку Чапкіса Максу зробили операцію (скрін: instagram.com/stories/gregchapkis)

Грег Чапкіса і його дружина Ембер, крім 5-річного Макса також виховують 12-річного сина Миколу.

Грег Чапкіс з дітьми (фото: instagram.com/gregchapkis)