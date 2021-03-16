Маленькому онуку Григорія Чапкіса знадобилося хірургічне втручання
5-річний онук знаменитого хореографа Григорія Чапкіса Максим потрапив в лікарню, де йому зробили хірургічну операцію.
Про це розповів в Instagram-stories батько хлопчика Грег Чапкіс
Грег запостив у своєму особистому блозі фото, на якому Максим лежить на лікарняній каталці.
За словами Чапкіса, хлопчику зробили стоматологічну операцію, тепер він відпочиває і відновлюється.
"Моєму хлопчикові сьогодні зробили стоматологічну операцію. Він молодець! Але не задоволений відчуттям у роті. Він все ще відпочиває, і я сподіваюся, що ми скоро підемо додому і ляжемо в ліжко", - повідомив Грег.
Онуку Чапкіса знадобилася операція (скрін: instagram.com/stories/gregchapkis)
Яку зробили операцію хлопчику, Грег не повідомляє, але судячи з усього, втручання було плановим.
Онуку Чапкіса Максу зробили операцію (скрін: instagram.com/stories/gregchapkis)
Грег Чапкіса і його дружина Ембер, крім 5-річного Макса також виховують 12-річного сина Миколу.
Грег Чапкіс з дітьми (фото: instagram.com/gregchapkis)
Грег Чапкіс продовжує справу батька. 42-річний хореограф досить відомий в США, де керує своєю танцювальною школою.
Не так давно він прилітав до Києва, щоб побути з хворим 91-річним батьком, але через тиждень покинув Україну, що не обійшлося без скандалу.