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Меган Маркл передала на похорон принца Філіпа особливий вінок: сама прилетіти не змогла

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 16:21
Меган Маркл передала на похорон принца Філіпа особливий вінок: сама прилетіти не змогла Фото: Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл, яка знаходиться приблизно на шостому місяці вагітності, отримала пораду від лікаря не летіти 10-годинним рейсом до Великобританії на похорон принца Філіпа. Вона залишила рукописну листівку на вінку герцога Единбурзького в каплиці Святого Георгія в день його похорону.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сама ж герцогиня Сассекська спостерігала за жалобною церемонією по телебаченню з особняка в Каліфорнії, вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що Меган Маркл і принц Гаррі особисто обрали квіти місцевого виробництва для того, щоб вшанувати пам'ять принца Філіпа. Серед квітів був акант м'який, широко відомий як ведмежі штани - національна квітка Греції, і миколайчики, які також відомі як морський падуб він представляє королівських морських піхотинців.

У вінку також був присутній дзвіночок для подяки і вічної любові, розмарин для позначення пам'яті, лаванда для відданості і троянди в честь червня, місяця народження принца Філіпа.

Вінок був розроблений і виготовлений вручну Віллоу Кросслі, яка займалася квітами для вечірніх весільних урочистостей Гаррі і Меган у Фрогмор-Гарденс і для хрещення їх первістка Арчі.

Поряд з вінком також була записка від Меган, яка відома своїм каліграфічним почерком.

Нагадаємо, Єлизавета II порушила традицію через принца Гаррі заради похорону Філіпа.

Ми також писали про те, що Принци Гаррі та Вільям нарешті відверто поспілкувалися після похорону герцога Единбурзького.

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