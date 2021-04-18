Меган Маркл передала на похорон принца Філіпа особливий вінок: сама прилетіти не змогла

Меган Маркл, яка знаходиться приблизно на шостому місяці вагітності, отримала пораду від лікаря не летіти 10-годинним рейсом до Великобританії на похорон принца Філіпа . Вона залишила рукописну листівку на вінку герцога Единбурзького в каплиці Святого Георгія в день його похорону.

Сама ж герцогиня Сассекська спостерігала за жалобною церемонією по телебаченню з особняка в Каліфорнії, вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що Меган Маркл і принц Гаррі особисто обрали квіти місцевого виробництва для того, щоб вшанувати пам'ять принца Філіпа. Серед квітів був акант м'який, широко відомий як ведмежі штани - національна квітка Греції, і миколайчики, які також відомі як морський падуб він представляє королівських морських піхотинців.

У вінку також був присутній дзвіночок для подяки і вічної любові, розмарин для позначення пам'яті, лаванда для відданості і троянди в честь червня, місяця народження принца Філіпа.

Вінок був розроблений і виготовлений вручну Віллоу Кросслі, яка займалася квітами для вечірніх весільних урочистостей Гаррі і Меган у Фрогмор-Гарденс і для хрещення їх первістка Арчі.

Поряд з вінком також була записка від Меган, яка відома своїм каліграфічним почерком.