ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меган Маркл розповіла, як Кейт Міддлтон змусила її плакати

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 23:13
Меган Маркл розповіла, як Кейт Міддлтон змусила її плакати Меган Маркл розповіла правду про Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл розповіла, що Кейт Міддлтон змусила її плакати за кілька днів до весілля. Герцогиня Сассекська зізналася, що між нею і герцогинею Кембриджською стався конфлікт через сукні подружок нареченої.

Про це Меган Маркл розповіла у відвертому інтерв'ю Опрі Вінфрі, повідомляє The Sun.

За словами колишньої актриси, поява повідомлень про протистояння з Кейт Міддлтон стало поворотним моментом.

"Я не думаю, що справедливо стосовно неї вдаватися в подробиці цього інциденту, тому що вона вибачилася, і я її пробачила", - розповіла Меган Маркл.

Дружина принца Гаррі також зазначила, що Кейт Міддлтон після цього випадку подарувала їй квіти. Таким чином вона вибачилася за свою поведінку. Меган Маркл також зазначила, що дружина принца Вільяма хороша людина.

Варто зазначити, що Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид, оскільки життя у палаці було для неї дуже важким. Такі думки її почали відвідувати після того, як вона звернулася за допомогою до близьких людей, але вони відвернулися від неї.

Не обійшлося і без расистських витівок з боку членів королівської сім'ї. Оскільки дехто під час першої вагітності Меган турбувався з приводу кольору шкіри майбутньої дитини.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі оголосили стать другої дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Кейт Міддлтон Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Діти-спортсмени "розгромили" вагон Укрзалізниці: провідниця показала відео
Діти-спортсмени "розгромили" вагон Укрзалізниці: провідниця показала відео