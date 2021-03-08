Меган Маркл розповіла, як Кейт Міддлтон змусила її плакати
Меган Маркл розповіла, що Кейт Міддлтон змусила її плакати за кілька днів до весілля. Герцогиня Сассекська зізналася, що між нею і герцогинею Кембриджською стався конфлікт через сукні подружок нареченої.
Про це Меган Маркл розповіла у відвертому інтерв'ю Опрі Вінфрі, повідомляє The Sun.
За словами колишньої актриси, поява повідомлень про протистояння з Кейт Міддлтон стало поворотним моментом.
"Я не думаю, що справедливо стосовно неї вдаватися в подробиці цього інциденту, тому що вона вибачилася, і я її пробачила", - розповіла Меган Маркл.
Дружина принца Гаррі також зазначила, що Кейт Міддлтон після цього випадку подарувала їй квіти. Таким чином вона вибачилася за свою поведінку. Меган Маркл також зазначила, що дружина принца Вільяма хороша людина.
Варто зазначити, що Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид, оскільки життя у палаці було для неї дуже важким. Такі думки її почали відвідувати після того, як вона звернулася за допомогою до близьких людей, але вони відвернулися від неї.
Не обійшлося і без расистських витівок з боку членів королівської сім'ї. Оскільки дехто під час першої вагітності Меган турбувався з приводу кольору шкіри майбутньої дитини.
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