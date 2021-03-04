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Меган Маркл порівняли зі скандальною дружиною короля: навіть сукні носять схожі

Новость на русском → США, Четвер 04 березня 2021 14:05
Меган Маркл порівняли зі скандальною дружиною короля: навіть сукні носять схожі Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Уїнфрі (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл порівняли зі скандальною дружиною короля Великобританії Едуарда VIII Уолліс Сімпсон. Заради фатальної красуні монарх зрікся престолу, адже йому не дозволяли взяти в дружини двічі розведену світську левицю.

В Instagram з'явилися знімки, де дві красуні - дружини членів Британської королівської сім'ї дуже схожі - рисами обличчя, зачіскою, одягом.

Вагітна Меган Маркл разом з принцом Гаррі з'явилися в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вийде 7 березня і обіцяє стати сенсаційним.

Користувачі мережі кажуть, що Меган скопіювала укладку Уолліс, яка була у неї на одному з найбільш відомих знімків.

Для запису інтерв'ю Маркл постала в шовковій чорній сукні з білим візерунком від Giorgio Armani, туфлях від Aquazzura, підвісці від Pippa Small, сережках Birks і браслеті Cartier. Знаменитість зібрала волосся в хвіст, залишивши проділ і кілька випущених локонів, які давно стали знаковими в образі зірки.

Меган Маркл порівняли зі скандальною дружиною короля: навіть сукні носять схожі

Меган Маркл порівняли з Уолліс Сімпсон

І справді, Маркл дивно схожа на Уолліс Сімпсон на фотопортреті, який був зроблений в 1936 році ще до того, як вона стала герцогинею. На ньому вона позувала у схожій сукні і також з зібраним волоссям. Крім того, дівчата на фото приблизно одного і того ж віку.

Цікаво те, що для принца Гаррі, як і для короля Едуарда VIII, шлюб з "неугодною" дівчиною став доленосним. Обом членам королівської сім'ї це зіпсувало, як репутацію, так і стосунки з сім'єю.

Відзначимо, що американський телеканал CBS випустив перші кадри інтерв'ю Опри Уїнфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. У них телеведуча каже, що пара розповіла їй "шокуючі речі", а принц Гаррі зізнається, що боявся повторення історії, що сталася з його матір'ю, принцесою Діаною.

Раніше ми писали, що Меган Маркл засвітила на фото нову розкішну каблучку з діамантами і величезним рожевим сапфіром.

Також нещодавно стало відомо, коли Маркл народить другу дитину.

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