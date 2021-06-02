Мезороллер і пілінг: косметолог розповіла про екстрену допомогу сухим губам
Сухі губи можна реабілітувати (фото: pexels.com)
Шкіра губ - тонка і ніжна, як і її ліпідний бар'єр. Однак, оновлюється вона швидко, відмінно регенерується і цілком непогано захищена. Але постійне використання бальзамів для губ ці її здатності пригнічує.
Про це розповіла у своєму Instagram косметолог Яна Фоксі.
Оптимальний догляд за шкірою губ врятує від сухості і подразнень:
- Виключіть зубні пасти з фтором - вони небезпечні для організму, і для шкіри губ зокрема. Пасти з ментолом і евкаліптом теж вкрай небажані: вони дратують шкіру.
- Очищення проводиться тієї ж м'якою пінкою, якою ви очищаєте шкіру обличчя (а якщо був макіяж - двофазним засобом і / або гідрофільним).
- Зволожувати шкіру губ постійно не можна. 1-2 рази на день - це максимум. Я це роблю пару разів на тиждень. Якщо це правило порушувати, можна "підсісти" на бальзами і обмазуватися ними щогодини, тому що по-іншому вже не вийде.
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- У бальзамах для губ уникайте бджолиного воску( на постійній основі), ментолу, евкаліпта, перцю, ефірних масел, камфора і ароматизаторів. Вони з різних причин негативно впливають на ліпідний бар'єр шкіри.
- Захист від сонця для шкіри губ - це різного роду стіки, які компактні і зручні для оновлення. Можна використовувати і ваш звичайний spf-крем, якщо ви не облизуєте губи і вам комфортно.
- Активи для шкіри губ існують - і ретинол, і пептиди, і навіть вітамін С.
- Пілінг для губ теж є. Тому навіть якщо ви - досвідчений користувач косметики і не знаєте, чим би себе здивувати - це воно.
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Щоб стимулювати оновлення шкіри губ (адже на губах шкіра теж старіє, причому, набагато швидше) можна використовувати мезороллер і на губах.
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Якщо губи потрібно відновити за ніч, можна використовувати спеціальну нічну маску для губ.
- І так, начебто це очевидно, але все ж, не облизуйте, не кусайте губи і не здирайте з них лусочки.
- Якщо у вас буде можливість побувати у Франції, обов'язково придбайте в аптеці мазь Homeoplasmine. Ця чудова мазь допомагає при сухості і пошкодженнях всього, що тільки можна висушити і пошкодити.