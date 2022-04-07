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"Мир - це відповідь": Шерон Стоун зворушливо підтримала Україну (відео)

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Четвер 07 квітня 2022 14:05
"Мир - це відповідь": Шерон Стоун зворушливо підтримала Україну (відео) Фото: Шерон Стоун підтримала Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Голлівудська актриса Шерон Стоун знову підтримала Україну, в яку вторглася Росія. Так, зірка не стала мовчати і запалила свічку в пам'ять про загиблих людей Київської області.

Відео з цією дією опубліковано на сторінці селебріті в Instagram.

"Ми запалюємо цю свічку на честь українців і присвячуємо її президенту Зеленському і народу України, тому що хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях. "Мир - це відповідь", - підписала Стоун відеоролик.

Нагадаємо, що Шерон Стоун - одна з тих зірок, хто не став мовчати, а підтримав українців і засудив агресивний напад на нашу країну Росією.

Як ми раніше писали, у ведучого Орла і Решки померла в Маріуполі мама.

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Шерон Стоун
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