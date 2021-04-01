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"Міс Україна" не може потрапити на "Міс Всесвіт": дівчині не дають візу в США

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 18:41
"Міс Україна" не може потрапити на "Міс Всесвіт": дівчині не дають візу в США Фото: Єлизавета Ястремська (instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Роман Мирончук

У переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавети Ястремської проблеми з отриманням візи в США. Через це вона може не потрапити на міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення.

Про це повідомляється на сторінці "Міс Україна Всесвіт" в Facebook.

Через ситуацію, що склалася, президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова звернулася до тимчасової повіреної у справах США Христини Квін з проханням посприяти в отриманні візи для Єлизавети.

"Наша "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська повинна взяти участь у міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020", проведення якого було відкладено через пандемію на 16 травня 2021, який відбудеться у Маямі, США та підготовка до якого стартує 6 травня", - зазначила Філімонова.

&quot;Міс Україна&quot; не може потрапити на &quot;Міс Всесвіт&quot;: дівчині не дають візу в США

Єлизавета Ястремська (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

За її словами, візові офіцери вирішили подумати, оскільки за збігом обставин рідна сестра Єлизавети вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним зараз в Маямі.

Також їх збентежив той факт, що учасниці "Міс Всесвіт" повинні бути незаміжні і не мати дітей.

Варто зазначити, що це вже другий раз переможниці "Міс Україна Всесвіт" відмовляють у візі в США. У 2019 році подібні проблеми були у переможниці Анастасії Суботи. Тоді їй відмовили перший раз через те, що її мати живе в США.

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