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Модниця Каменських сантеличила мережу пікантним пляжним вбранням: щось незрозуміле

Новость на русском → Мальдіви, Неділя 17 січня 2021 17:32
Модниця Каменських сантеличила мережу пікантним пляжним вбранням: щось незрозуміле Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських проводить останній день з Потапом на Мальдівах. Пара цікавиться погодними умовами у Києві і не уявляє, як з жаркого клімату звикне до лютих українським морозів. А поки співачка ділиться курортними фото, зарядженими щастям і позитивом.

Артистка поділилася чскравими кадрами з пляжу біля океану в оточенні пальм і тропічної зелені. Шанувальники моментально звернули увагу на вбрання зірки, адже вона ще така модниця! Так, Настя вибрала легку вільну сорочку і трендову модель джинсових шортів, які не здають лидерски позицій який сезон - шорти з "вивернутими" кишенями.

"Хочу запам'ятати кожну секундочку перебування в цьому дивовижно красивому місці", - заявила Настя.

Модниця Каменських сантеличила мережу пікантним пляжним вбранням: щось незрозуміле

Модниця Каменських сантеличила мережу пікантним пляжним вбранням: щось незрозуміле

Модниця Каменських сантеличила мережу пікантним пляжним вбранням: щось незрозуміле

Настя показала свій модний пляжний лук (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я не зрозумію - сорочка що в шорти заправлена?", "Дивно виглядає вбрання", - зауважив хтось із шанувальників зірки. "Ну, це як пальто в штани - зате не як у всіх", - зазначив інший юзер. "Це не сорочка заправлена, а модель шорт така, які, до речі, носять не перший сезон", - поправила коментаторів одна з прихильниць артистки.

"Красуня! З шортами правда незрозуміло, спереду відсутні, але ззаду є", - зазначив ще один фолловер. "Дуже красиві живі фото!", "Красуня виглядаєш чудово!", "Як завжди неймовірна красуня", "Один сплошний позитивчик", "Круто фотка щастя", - ділилися думками шанувальники Насті.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зайнялися підводним плаванням і зустрілася під водою з акулою.

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