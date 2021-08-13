Можуть бути паразити: лікар розповіла, чому буває складно набрати вагу
Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Дефіцит маси тіла і неможливість набору ваги - така ж загроза для організму, як і ожиріння.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона назвала найпоширеніші причини втрати ваги.
Чому іноді так складно набрати вагу: топ причин
- Незбалансований раціон харчування. Коли калорійність раціону нижче базових потреб організму: маленькі порції, мінімум жирів, рідкісні прийоми їжі.
- Порушення обміну речовин. Низька кислотність заважає засвоєнню білків. Уповільнення жовчовідтоку не дозволяє засвоюватися жирам. Порушення мікрофлори призводить до запалення слизової кишечника і незасвоєння вітамінів і мінералів.
- Відсутність апетиту. Причинами можуть бути низька фізична активність, коли енергія практично не витрачається, недолік гормонів, що відповідають за відчуття голоду, стан після важкої хвороби.
Різкий набір ваги, як і зменшення ваги - не норма (фото: pexels.com)
- Дефіцит ферментів.
- Стрес, депресія. Високий рівень кортизолу "спалює" м'язову масу.
- Розлади харчової поведінки (РПП): такі пацієнти часто приховують реальні обсяги свого раціону.
Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені
-
Дисбаланс гормонів.
- Безконтрольне захоплення голодними дієтами.
- Для набору ваги багато хто робить акцент на швидкі вуглеводи (тісто, солодке), тільки погіршуючи свій стан.
- Захворювання з боку шлунково-кишкового тракту, ендокринних органів: тиреотоксикоз, цукровий діабет і т. п.
- Поганий сон. Без повноцінного відпочинку організм працює на межі можливостей.
Прокинутися відпочили і енергійними: лікар дала простий алгоритм, як налагодити сон
- Генетична схильність.
- Паразит. Є у всіх, але у великій кількості забирають основну масу поживних речовин і вітамінів.
Раніше лікар назвала основну причину зайвої ваги.