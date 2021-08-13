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Можуть бути паразити: лікар розповіла, чому буває складно набрати вагу

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П'ятниця 13 серпня 2021 09:09
Можуть бути паразити: лікар розповіла, чому буває складно набрати вагу Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: RBC.UA

Дефіцит маси тіла і неможливість набору ваги - така ж загроза для організму, як і ожиріння.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона назвала найпоширеніші причини втрати ваги.

Чому іноді так складно набрати вагу: топ причин

  • Незбалансований раціон харчування. Коли калорійність раціону нижче базових потреб організму: маленькі порції, мінімум жирів, рідкісні прийоми їжі.
  • Порушення обміну речовин. Низька кислотність заважає засвоєнню білків. Уповільнення жовчовідтоку не дозволяє засвоюватися жирам. Порушення мікрофлори призводить до запалення слизової кишечника і незасвоєння вітамінів і мінералів.
  • Відсутність апетиту. Причинами можуть бути низька фізична активність, коли енергія практично не витрачається, недолік гормонів, що відповідають за відчуття голоду, стан після важкої хвороби.

Можуть бути паразити: лікар розповіла, чому буває складно набрати вагу

Різкий набір ваги, як і зменшення ваги - не норма (фото: pexels.com)

  • Дефіцит ферментів.
  • Стрес, депресія. Високий рівень кортизолу "спалює" м'язову масу.
  • Розлади харчової поведінки (РПП): такі пацієнти часто приховують реальні обсяги свого раціону.

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  • Дисбаланс гормонів.

  • Безконтрольне захоплення голодними дієтами.
  • Для набору ваги багато хто робить акцент на швидкі вуглеводи (тісто, солодке), тільки погіршуючи свій стан.
  • Захворювання з боку шлунково-кишкового тракту, ендокринних органів: тиреотоксикоз, цукровий діабет і т. п.
  • Поганий сон. Без повноцінного відпочинку організм працює на межі можливостей.

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  • Генетична схильність.
  • Паразит. Є у всіх, але у великій кількості забирають основну масу поживних речовин і вітамінів.

Раніше лікар назвала основну причину зайвої ваги.

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