Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом
В останні дні погода в Україні не радує, особливо у західних областях. Сьогодні, 23 березня, чекати гарної погоди теж не варто. При цьому мокрий сніг з дощем пройде по всій території країни.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Волинській області буде +3...+5. У Закарпатській області трохи тепліше +4...+6.
У Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря становитиме +2...+4.
У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях термометри покажуть +3...+5.
У Донецькій, Луганській і Харківській областях також 3...5 градусів тепла.
Трохи тепліше в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Там буде +4...+6.
В окупованому Криму також +4...+6.
У Києві, як і в інших областях очікується мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря складе +1...+3. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Дорожня карта 23 березня (meteo.gov.ua)
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