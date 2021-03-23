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Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом

Новость на русском → Вівторок 23 березня 2021 07:01
Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом Погода в Україні 23 березня буде з мокрим снігом і дощем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

В останні дні погода в Україні не радує, особливо у західних областях. Сьогодні, 23 березня, чекати гарної погоди теж не варто. При цьому мокрий сніг з дощем пройде по всій території країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Волинській області буде +3...+5. У Закарпатській області трохи тепліше +4...+6.

У Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря становитиме +2...+4.

У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях термометри покажуть +3...+5.

У Донецькій, Луганській і Харківській областях також 3...5 градусів тепла.

Трохи тепліше в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Там буде +4...+6.

В окупованому Криму також +4...+6.

У Києві, як і в інших областях очікується мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря складе +1...+3. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Мокрий сніг з дощем не відступає: синоптики засмутили прогнозом

Дорожня карта 23 березня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, експерти розповіли, коли необхідно міняти зимову гуму на літню. При цьому якщо цього не робити і чекати спеки, то можуть бути серйозні проблеми з машиною.

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