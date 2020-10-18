Мокрий сніг та шквали з грозами: де в Україні розгуляється негода
Синоптики попередили про непросту й контрастну погоду в Україні
Погода в Україні принесе дощі з мокрим снігом та шквали з грозами найближчими днями в деяких районах, а на решті частини території країни домінуватиме прохолодна, але суха погода.
Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру на 18-20 жовтня, опади у вигляді мокрого снігу очікуються у Карпатах.
Також у неділю імовірна "мокра" погода в західних, північних та східних областях. А вже в понеділок і вівторок опади малоймовірні.
Температура повітря 19 жовтня здивує приємними градусами на Сході (+14... +19 градусів), а 20 жовтня в середньому по країні складе вдень близько +7... +13 градусів, і тільки на Півдні очікується тепла погода до +19 градусів.
Схожий прогноз також дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook. Вона попередила про сніг в карпатському регіоні та температуру близько нуля і навіть невеликі "мінуси".
Синоптик також зазначила, що зараз спостерігається складна і контрастна погода в Україні.
Так, якщо у Львівській області очікується близько +6 градусів, то у Луганській області - вже +17 градусів.
Крім того, вздовж смуги від Харківської області через Дніпропетровську область і до Криму "гримлять грози і виникають шквали". Втім, завтра така негода повинна вже стихнути.
Метеокарта погоди в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше синоптик обнадіяла прогнозом про те, що погода в Україні ще порадує потеплінням.
Також повідомлялося, що нещодавно народні синоптики, кліматологи й метеорологи розповіли, якою буде погода в Україні до кінця осені та взимку,