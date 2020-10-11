Потужними зливами затягне пів країни: де буде небезпечна погода

Погода в Україні принесе сильні дощі і ураганний вітер в деякі області

Погода в Україні принесе потужні зливи, які накриють майже половину країни. Атмосферний фронт прийде вже у вівторок, 13 жовтня, а ось понеділок буде ще відносно спокійним.

Синоптики Українського гідрометцентру розповіли, в яких областях очікуються сильні опади.

Що стосується понеділка, 12 жовтня, то в цей день невеликий дощ буде лише на Заході. Температура очікується помірною і навіть теплою, як для цієї пори року. У західних областях +15+19 градусів, на Півночі і в Центрі +17+22, а на південному сході +20+24 тепла.

У Києві завтра +19+21 градус, вночі +11+13, без опадів.

Погода в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

А вівторок, 13 жовтня, принесе сильні зливи в західні області, у Вінницькій та Одеській областях також дощі, але не настільки інтенсивні. Температура повітря сильно не зміниться, але очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів в секунду.

А ось 14 жовтня на зміну атмосферному фронту прийде хвиля похолодання, але опади припиняться.

На Заході похолоднішає до +9+13 градусів, у північних і центральних областях +16+21, а на Півдні і Сході +19+24.

У Києві на Покрову +16+18 градусів, а вночі +10+12. Без опадів.

Погода в Україні 13 і 14 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують погодні аномалії в Україні в жовтні.

А ось синоптики Gismeteo розповіли, коли в Україні варто чекати перших нічних заморозків.