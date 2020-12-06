Потужний вітер і різке похолодання до -14: на Україну насувається потужний циклон

Погода в Україні 7 грудня буде сонячною, сухою і морозною, але подекуди небо затягне хмарами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Хмарну погоду на початку тижня синоптик прогнозує на крайньому заході та у південній частині, окрім Запоріжжя. Зі слів Діденко, хмари можуть дотягнути до Кропивницького та районів, а також захопити південні райони Дніпропетровщини.

Особливих опадів 7 грудня не передбачається. Лише незначний дощ з мокрим снігом очікується у південній частині України через вплив чорноморського циклону.

Температура повітря коливатиметься від -6 до -12 градусів, а на Сході до -14 градусів. У південній частині та на Заході 0-6 градусів морозу.

У південній частині та на Заході від 0 до 6 градусів морозу. Найтепліше у Криму та на Закарпатті, там передбачається від +2 до +7 градусів.

У Києві понеділок буде холодним, але сонячним. Температура вночі передбачається до -9 градусів, на околицях до -10 градусів. Вдень буде тепліше від -2 до -4 градусів. Пояснюється це тим, що у столиці пануватиме арктична повітряна маса.

Вітер завтра в Україні буде поривчастим, південно-східного напряму. Сильні пориви вітру додаватимуть відчуття холоду.

"Перший помірний мороз показав, що зима прийшла, якщо хтось сумнівався. Не перемерзайте, одягайтеся тепло, милуйтеся сонцем, бо вже в другій половині тижня, хоча й потепліє, проте знову набіжать хмари і підвищиться вологість повітря", - написала синоптик Наталка Діденко. Погода в Україні 6 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде перший місяць зими.

Також метеорологи дали прогноз на зиму в Києві.