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Можете відчувати нездужання: цим знакам Зодіаку слід приділити час здоров'ю

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П'ятниця 14 травня 2021 06:03
Можете відчувати нездужання: цим знакам Зодіаку слід приділити час здоров'ю Колаж РБК-Україна: гороскоп на 14 травня
Автор: Lite

Гороскоп на 14 травня 2021 року розповість про знаки Зодіаку, яким необхідно приділити увагу своєму здоров'ю, тому що не все може бути добре.

Про це повідомляє orakul.com.

Овен

Овни сьогодні можуть відчувати різні нездужання, джерелом яких будуть в першу чергу психологічні переживання. Бережіть нерви і не пийте ніяких ліків без рекомендації лікаря.

Терези

Сатурн радить Терезам менше вимагати від себе і більше відпочивати. Так, ви дуже витривалі. Але і ви, треба визнати, іноді відчуваєте втому. Прислухайтеся до власного організму, і, якщо він просить про перепочинок - дайте йому цей перепочинок.

Скорпіон

В цілому, здоров'я не повинно доставити вам ніяких турбот. Проте з метою підтримки душевної рівноваги Меркурій радить вам замість кави і алкоголю пити звичайну воду, а також частіше бувати на свіжому повітрі, гуляти.

Стрілець

Вплив світил, серед яких буде панувати Юпітер, додасть вам сил, але в той же час загрожує сильним внутрішнім напруженням, яке може вилитися в порушення координації рухів. Будьте обережнішими і намагайтеся більше відпочивати.

Риби

Після невеликого спаду тонус і енергія знову до вас повернуться. Сили не те щоб будуть вас переповнювати, але хватати їх безумовно буде.

Нагадаємо, Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких накриє хвилею успіху до кінця травня.

Раніше астролог назвала три знаки Зодіаку, яких чекають круті зміни в травні 2021 року.

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