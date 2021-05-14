Можете відчувати нездужання: цим знакам Зодіаку слід приділити час здоров'ю

Гороскоп на 14 травня 2021 року розповість про знаки Зодіаку, яким необхідно приділити увагу своєму здоров'ю, тому що не все може бути добре.

Овен

Овни сьогодні можуть відчувати різні нездужання, джерелом яких будуть в першу чергу психологічні переживання. Бережіть нерви і не пийте ніяких ліків без рекомендації лікаря.

Терези

Сатурн радить Терезам менше вимагати від себе і більше відпочивати. Так, ви дуже витривалі. Але і ви, треба визнати, іноді відчуваєте втому. Прислухайтеся до власного організму, і, якщо він просить про перепочинок - дайте йому цей перепочинок.

Скорпіон

В цілому, здоров'я не повинно доставити вам ніяких турбот. Проте з метою підтримки душевної рівноваги Меркурій радить вам замість кави і алкоголю пити звичайну воду, а також частіше бувати на свіжому повітрі, гуляти.

Стрілець

Вплив світил, серед яких буде панувати Юпітер, додасть вам сил, але в той же час загрожує сильним внутрішнім напруженням, яке може вилитися в порушення координації рухів. Будьте обережнішими і намагайтеся більше відпочивати.

Риби

Після невеликого спаду тонус і енергія знову до вас повернуться. Сили не те щоб будуть вас переповнювати, але хватати їх безумовно буде.