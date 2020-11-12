Спостерігайте за синицями, вони багато що скажуть: всі прикмети і заборони на 12 листопада

12 листопада вшановується велика кількість православних святих

Яке сьогодні свято. 12 листопада в православної церкви вшановують пам'ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, а також його сестри священномучениці Зіновії. Православний календар також говорить про необхідність згадати про апостолів від 70-ти - Терентія, Марка, Варсава та Артемія, про мученицю Анастасію Солунську. Також християни в цей день шанують Озерянську ікону Божої Матері.

У світі в цей 12 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки, Всесвітній день якості.

Також у цей день іменини святкують: Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан.

Яких традицій дотримувалися 12 листопада

На території України в давні часи цей день називали Синиччиним. День був обраний неспроста: цю веселу пташку також звали зінькою за характерний спів, а православні вшановували в цей день священномученика Зиновія, єпископа Егейського. Вважалося, що якщо синичка прилетить у двір, то весь наступний рік сім'я ні в чому не буде потребувати.

З цієї ж причини 12 листопада було заведено годувати птахів. Наші предки ставили годівниці та рясно годували домашню птицю. Вважалося, що, якщо у цей день добре їх нагодувати – всю зиму для них їжа буде. Ставили годівниці й для того, щоб синицю залучити у свій двір. При цьому якщо у двір багато синиць прилетить, за повір'ями, багатство не очікувалося – тільки похолодання.

Синиця (ілюстративне фото: canva.com)

Прикмети на 12 листопада

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, настають сильні морози.

Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Що заборонено робити у цей день

У зв'язку з тим, що у цей день вшановується багато християнських святих, заборони на сварки та алкоголь завжди були особливо суворі 12 листопада. Також в деяких інших православних країнах у цей день стояла заборона на важку фізичну працю.

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