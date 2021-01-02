Почніть рік правильно: гороскоп для всіх жінок з 4 по 10 січня

Гороскоп на січень 2021 року рекомендує перші дні цього періоду присвятити складанню планів та активізації позитивного настрою. Правильний старт допоможе створити напрямок до щасливого майбутнього.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в перший тиждень року, з 4 по 10 січня. Про це йдеться в матеріалі видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Перші дні після Нового року потрібно приділити порядку у своєму помешканні. Створіть там таку атмосферу, в яку буде приємно повертатися після роботи та відновлювати сили. Безлад буде дратувати. У перший тиждень року ви будете відчувати деякий спад активності й постарайтеся не перевантажувати себе справами. Відновлюйте енергію поступово, розв'язуйте нагальні проблеми без поспіху.

Жінка-Телець

Початок тижня пройде в клопотах, і рутина може трохи вибити з колії. Стежте за своїм настроєм і не залишайте без уваги своє самопочуття, можуть проявитися хронічні хвороби або застуда. Астрологи рекомендують провести тиждень розмірено та уникати все, що не приносить радості та задоволення.

Жінка-Близнюки

Астрологи рекомендують Близнюкам приділити більше уваги сімейного життя. У перші дні року можливі конфлікти, уникнути яких допоможе доброзичливість і внутрішня гармонія. З четверга ситуація стане більш позитивна і можна приділити увагу зміні іміджу – нова зачіска, похід по магазинах, оновлення гардеробу або купівлі милих аксесуарів.

Жінка-Рак

Очікуйте приємні новини, які будуть стосуватися особистого життя. Це може бути щось пов'язане з початком відносин або як налагодити своє сімейне життя. Новини зможуть підвищити самооцінку у Раків і додати гарного настрою. Постарайтеся не поспішати та не виявляти зайву наполегливість.

Жінка-Лев

Початок січня принесе активність і не варто опиратися тим імпульсам, які будуть проявлятися. Інакше вам загрожує роздратування або прояв негативних емоцій. Перший тиждень року прекрасно підходить для внутрішнього і зовнішнього преображення і можна приділити час перестановці меблів, ремонту. Ваш внутрішній голос буде вимагати змін і варто до нього прислухатися.

Жінка-Діва

Енергетика зірок і планет подарує можливість почати новий шлях до цілей або мрії. Діви стоять на порозі нових відкриттів і варто взяти ініціативу у свої руки. Зверніть увагу на справи, які пов'язані з фінансами. Друга половина тижня підходить для додаткового заробітку, проведення фінансових операцій чи вигідних придбань. Якщо не зволікати, то грошову винагороду забезпечено.

Жінка-Терези

Не ігноруйте знаки долі, які вже на самому початку тижня почнуть направляти вас до успіху. Зверніть увагу на фінансову сторону життя – почніть залучати матеріальний добробут реальними справами. Початок року підходить для розробки плану дій, який ви зможете втілити в життя без промахів і помилок.

Жінка-Скорпіон

Постарайтеся більше відпочивати та набиратися позитивних емоцій – це допоможе відновити жіночу енергетику і набратися сил. Початок тижня буде вдалим для сімейної ідилії, походу до друзів, а другу половину можна присвятити особистому преображенню – нова стрижка, манікюр, оновити частину гардеробу.

Жінка-Стрілець

Стежте за своїм настроєм, оскільки він може різко змінюватися і провокувати конфлікти. Небезпека на вас буде чекати у спілкуванні з колегами й варто привести свої почуття до гармонії, щоб не реагувати на провокації. Підтримку Стрільці зможуть знайти в колі близьких людей, і перевірених друзів – вони подарують позитив і допоможуть справитися з труднощами.

Жінка-Козоріг

Постарайтеся найближчими днями не замикатися в собі. Тиждень буде багатим на події та зустрічі й може вийти дуже продуктивне спілкування з цікавими людьми. Вдалими стануть дії з розвитку своєї справи – з'явиться клієнтура, нові співробітники або стане вдалим новий бізнес-план, який найближчим часом вдасться втілити в життя.

Жінка-Водолій

Впоратися з подіями цього тижня вам допоможе позитивний настрій. Навіть якщо події будуть не самі райдужні, ви зможете їх подолати з високо піднятою головою і посмішкою. Постарайтеся не вплутуватися в конфлікти й не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми. Сварки можуть затягнутися надовго і способи примирення доведеться шукати потім довгий час.

Жінка-Риби

Уважно поставтеся до пропозицій, які будуть надходити на цьому тижні. Є ризик вплутатися в авантюри, які позбавлять частини накопичень або зіпсують репутацію з'ясуваннями відносин. Тиждень стане гармонійним, якщо починати його без поспіху і ретельно обдумувати кожен крок.

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