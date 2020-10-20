Насуваються морози: в Україну прийде арктичний холод

Погода в Україні в найближчі дні змусить дістати пуховики

Погода в Україні найближчими днями буде холодною і вночі місцями можливі навіть заморозки. Невелике потепління прийде тільки у другій половині тижня.

Як розповів голова Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook, у найближчі два дні нічна температура повітря може опуститися до -2 градусів.

"На вихідних осінь перейшла своєрідний кордон і вже іменується пізньою. До міри її нового статусу і природні зміни. З північних широт в наш регіон "хлинуло" арктичне повітря. За добу середньодобова температура знизилася на 5 градусів, але все ж утримується вище кліматичної норми на цей час", - зазначив метеоролог.

Антициклон, який прийшов в Україну з заходу, почне впливати на погоду, і температура повітря впаде на 2-3 градуси нижче норми.

"Найближчі дві доби прогнозуємо 2 градуси морозу - 2 градуси тепла, а вдень стовпчик термометра навряд чи перевищить 5-10 градусів тепла. Короткочасну порцію тепла" очікуємо в другій половині тижня", - додав Постригань.

За даними Українського гідрометцентру, у вівторок, 20 жовтня, нічна температура повітря в більшості областей знизиться до +1 +4 градусів. Вдень очікується від +10 до +12 градусів, тільки на півдні до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 20 жовтня

У середу, 21 жовтня, синоптична картина сильно не зміниться. Додасться тільки сильний вітер з поривами у всіх регіонах України. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень від +8 до +12 градусів, на півдні від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 21 жовтня

У четвер, 22 жовтня, нічна температура повітря почне підійматися й очікується в більшості областей від +3 до +5 градусів, тільки на сході місцями +1 +3 градуси. Денна температура повітря також піде вгору, очікується від +12 до +15 градусів, на сході та півночі країни. В центральній частині та на заході вдень прогріється до +14 +17 градусів, а на півдні варто очікувати до +19 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 22 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики налякали черговим похолоданням в Україні.

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