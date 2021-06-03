Настя Каменських зі сльозами на очах відверто розповіла про смерть батька: "сумую дуже"

Настя Каменських під час нового інтерв'ю розплакалася, коли мова зайшла про її батька, який нещодавно помер. Популярна українська співачка зізналася, що пережити втрату їй допомогла робота.

Про це вона розповіла в бесіді з DOROTYE .

"Я вважаю, що людину потрібно запам'ятовувати живим. Я зібралася в купу, у мене було багато роботи. Я для себе в той момент зрозуміла, що мені не можна опускати руки, тому що є мама. І я можу її втратити, якщо дозволю собі розклеїтись ", - розповіла артистка.

Каменських зазначила, що її батько помер не через коронавірус. Причиною смерті став його вік. За її словами, звичайно у нього були якісь хвороби, як і у всіх людей похилого віку, але нічого серйозного.

"Найголовніше, що він пішов у свідомості і я його запам'ятала ...", - на цьому моменті співачка розплакалася.

"Зараз, прости. Все добре, я просто сумую дуже", - сказала крізь сльози Каменських.

Настя Каменських розповіла про смерть батька (відео: YouTube)