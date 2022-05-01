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Наташа Корольова вперше з початку війни заїкнулася про Україну, опублікувавши Кіркорова

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Неділя 01 травня 2022 12:29
Наташа Корольова вперше з початку війни заїкнулася про Україну, опублікувавши Кіркорова Фото: Наташа Корольова (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Наташа Корольова з самого початку війни не сказала ні слова на захист своєї Батьківщини. Вона продовжує жити в Москві і мовчазно підтримувати політику Кремля.

На своїй сторінці в соцмережі співачка вперше згадала слово Україна, але навіть не в контексті війни.

Пост вона присвятила артисту Філіпу Кіркорову, який святкує день народження.

"Філічка, з Ювілеєм !!! Ти супер профі і великий фанат своєї справи !!! Сил тобі, здоров'я і натхнення !!! Моя улюблена фотка зроблена на полароїд за лаштунками "Пісні року" в Києві в Палаці Україна", - написала Корольова.

Цікаво, що про Київ вона згадала тільки згадавши фото, яке зроблено в цьому місті.

До речі, Корольова відключила можливість коментувати пост, мабуть, боячись, що люди висловлять думку про її мовчазну позицію і підтримку Росії.

Наташа Корольова вперше з початку війни заїкнулася про Україну, опублікувавши КіркороваКорольова згадала Київ на фото з Кіркоровим (фото: instagram.com/koroleva__star)

Відзначимо, що чоловік Наташі Корольової - стриптизер Тарзан всіляко підтримує Путіна і запевняє, що звірства в Бучі - це фейк.

Як ми раніше писали, мати Наташі Корольової виступила з прапором за Україну.

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Наташа Королева
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