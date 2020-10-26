Названий алкоголь, який уповільнює старіння: важливо правильно пити

Дослідники назвали алкоголь, який сприяє збереженню молодості

Алкоголь при великих дозах є отрутою для організму, проте його невеликі дози можуть поліпшити здоров'я і навіть зовнішній вигляд. За даними дослідження, проведеного вченими Гарвардського університету, регулярне вживання сухого вина сповільнює процеси старіння. Про це пише The Beet.

У дослідженні взяло участь понад 14 000 жінок. Як виявилося, крім збереження молодості сухе вино також скорочує ризик розвитку вікових хронічних захворювань на 28% відсотків. Пов'язано це з тим, що у вині містяться поліфеноли, які мають антиоксидантну дію та благотворно впливають на стан судин серця.

Вчені підкреслюють, що саме в червоному вині міститься велика кількість антиоксидантів, які відіграють ключову роль в уповільненні процесів старіння. В процесі бродіння винограду, який і без того дуже корисний, концентрація поліфенолів і дубильних речовин різко зростає. В результаті ці елементи захищають клітини організму від ушкодження вільними радикалами, зменшують запалення та уповільнюють вікові зміни в клітинах шкіри й внутрішніх органів.

Активні речовини у складі червоного вина тонізують нервову систему, зміцнюють судини та покращують кровопостачання головного мозку. Також компоненти напою здатні підвищувати чутливість організму до інсуліну, тим самим забезпечуючи профілактику цукрового діабету 2 типу.

Наголошується, що шкірка винограду містить ресвератрол - хімічна сполука, яка допомагає зменшити старіння шкіри. Тому виноград корисний для молодості в будь-якому вигляді.

Варто відзначити, що напівсолодке і солодке вино містить цукор, який тільки провокує старіння шкіри.

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