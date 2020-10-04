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Тиждень буде доленосним: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 жовтня

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 21:00
Тиждень буде доленосним: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 жовтня Гороскоп для всіх з 5 по 11 жовтня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 5 по 11 жовтня

Гороскоп на жовтень свідчить про те, що другий осінній місяць стане дуже насиченим, активним і багатим на різноманітні сюрпризи. Можливі кардинальні зміни в особистому житті, несподівані пропозиції про роботу та подорожі.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 5 по 11 жовтня, і кому зірки обіцяють кардинальні та доленосні події. Про це йдеться в прогнозі астролога Василини Володіної, пише SlovoFraza.

Овен

На цьому тижні Овнами може заволодіти ревнощі, і вони будуть порушувати особистий простір близьких людей, ставити їм палки в колеса. Не варто сильно тиснути на другу половину і своїх рідних. В роботі вийде досягти взаєморозуміння з людьми, і це сприятиме підвищенню доходу та авторитету. Вдалий час для пошуку нової роботи.

Телець

Зірки обіцяють Тельцям великий фінансовий успіх, який дозволить вигідно продати, купити, досягти нових висот. Нестандартний і творчий підхід допоможе в любовній сфері або в пошуку другої половинки. Варто звернути увагу на здоров'я та енергетику, постаратися дбайливіше до себе ставитися і більш ретельно спланувати свої справи.

Близнюки

Можливі перешкоди, але зірки та планети допоможуть з усім швидко і легко впоратися. Є великий шанс кардинально змінити своє життя. Близькі люди можуть висловлювати невдоволення через кожну дрібницю. Постарайтеся утриматися від сварок і конфліктів. На вихідних приділіть час своїм близьким, постарайтеся з ними відпочити на природі. Створіть приємну обстановку вдома.

Рак

Початок тижня почнеться з розв'язання проблем в родині, з близькими. До вівторка всі питання потрібно закрити, щоб не злякати удачу особистого характеру. Настає ідеальний час для нових починань, шопінгу, фінансової активності. Можливі знайомства з більш просунутими та розвиненими людьми. Варто приділити час своєму власному зростанню, читанню, навчанню, вивченню мов.

Лев

Фінансова сфера вийде на перший план, але не варто очікувати великої продуктивності в цьому питанні. З 5 жовтня постарайтеся позбутися від усього зайвого, почистьте будинок від мотлоху і непотрібних речей. Видаліть спам в пошті та соціальних мережах, в комп'ютері. У романтичній сфері Львів чекають приємні та несподівані сюрпризи. Друга половина забуде про сварку і раптово з'явиться на порозі, а одиноким зірки обіцяють зустріч з людиною, яка відразу сподобається.

Діва

Постарайтеся більше спілкуватися з позитивними людьми на цьому тижні, вбирайте від них необхідні знання та прагнення. Вам цей досвід стане в пригоді в майбутньому. Постарайтеся досягти внутрішньої гармонії, будьте ласкаві до оточення, прощайте їм слабкості. Вам належить позбутися від усіх внутрішніх суперечностей і мотлоху, який ви накопичували останні місяці. Не вплутуйтеся в суперечки та негативні ситуації.

Терези

Планети та зірки будуть повністю на боці Терезів на цьому тижні. Можна мріяти, планувати майбутнє, можна досягти успіху у фінансах і любовній сфері. Досить буде просто повірити в себе і свої сили. Ближче до 10 жовтня з'явиться бажання побути на самоті й не варто від нього відмовлятися. Прислухайтеся до інтуїції, почуттів, звертайте увагу на дрібні знаки долі. Невеликі поїздки будуть вдалі з 5 по 8 жовтня, в тривалі подорожі поки відправлятися не варто.

Скорпіон

Понеділок буде складним днем, можливі емоційні проблеми та внутрішній дисонанс, оскільки планети та зірки стануть дуже активними. Можуть з'явитися нові блоки та бар'єри у свідомості й від них треба швидше позбутися. Не варто шукати винних у своїх помилках і проблемах, не перекладайте відповідальність на інших людей. Це загрожує сварками та втратою поваги. Прислухайтеся до порад колег і родичів.

Стрілець

Найближчими днями вам буде здаватися, що удача від вас відвернулася, не можна піддаватися страху і сумнівам – це призведе до програшу. Налаштуйтеся на позитив і будьте готові до того, що після бурі настане затишшя. Будь-які труднощі – частина нашого життя. Уникайте страхів і фальші, постарайтеся адекватно сприймати все, що відбувається зараз і не бійтеся втілювати нові ідеї.

Козоріг

Вами опанує ревнощі, страх, заздрість і це призведе до складнощів у коханні й роботі. Пригнічуйте потоки негативних емоцій і думок, не зривайтеся на оточення через дрібниці. Відновити баланс допоможе романтичний вечір, спілкування з близькими друзями. Сплануйте щось грандіозне, насолоджуйтесь моментом тут і зараз. Будь-яка ініціатива в любові або справах гарантує успіх, не чекайте біля моря погоди – дійте.

Водолій

Остерігайтеся заздрісників і ворогів, не беріться за роботу самостійно, без допомоги надійних друзів. Власні ідеї просувайте самостійно, без втручання і підтримки. Друга половина тижня буде вдалою для дорогих придбань – оплатіть довгоочікувану відпустку, купіть машину або нерухомість. Приймайте рішення на холодну голову і сплануйте покупку заздалегідь.

Риби

На початку тижня можливий енергетичний спад, який негативно вплине на самопочуття і продуктивність. В любовній сфері можливий деякий спад, але удача заповнить це в робочій сфері та діловий. Можливі раптові надходження грошей, підвищення мотивації. Тиждень буде важливим для тих, хто має в роботі справу з цифрами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 5 по 11 жовтня.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку обов'язково пощастить у фінансовій сфері в жовтні 2020 року.

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