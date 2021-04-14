Нікітін розповів, як втішався після розриву з Білик

Відомий український продюсер Юрій Нікітін зізнався, як утішав себе після розриву зі співачкою Іриною Білик. У той час він зустрів свою майбутню дружину Ольгу Горбачову, яка була ведучою на музичному каналі.

Вперше він побачив молоду дівчину, коли приходив до керівництва каналу вирішувати ділові питання. Дівчина йому відразу дуже сподобалася, а от Горбачова каже, що Нікітін тоді її не зацікавив.

Друга зустріч у них відбулася на фестивалі "Таврійські ігри" в Каховці. Тоді Горбачова приїхала туди як журналіст, а Нікітін був з Іриною Білик, з якою вони тоді вже розійшлися.

"Мені здається у нього був план втішитися в обіймах королеви краси", - заявила Горбачова.

Нікітін згадує, що тоді сидів на палубі третього поверху пароплава, а Горбачова йшла внизу по набережній. Після фестивалю блондинка не виходила у нього з голови, і він вирішив запросити її на вечерю.

Але все було не просто, дівчина йому весь час відмовляла, бо була закохана в рок-музиканта. Журналісти кажуть, що вона була закохана в вокаліста гурту Мумій Троль Іллю Лагутенко.

Потім вона все ж вирішила сходити на побачення з Нікітіним, щоб розвіятися. Через два роки він зробив дівчині своєї мрії пропозицію, але офіційно пара одружилася у 2007 році, коли у них була маленька дочка Поліна.

Нікітін зрадив Горбачовій, і вони розлучилися, але через деякий час вона простила його. У 2014 році у них народилася друга дочка Серафима, і вони знову одружилися.

Юрій Нікітін розповів, як втішався після розриву з Іриною Білик (відео: YouTube)