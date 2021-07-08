Щоб подобатися дівчатам: експерт розповіла, яка косметика потрібна чоловікам

Чи відрізняється догляд за шкірою у жінок і чоловіків? Відрізняється сама шкіра, але окремі чоловічі лінії часто - просто маркетинговий хід.

Чоловіча шкіра має деякі фізіологічні особливості:

Чоловіча шкіра більш зволожена, ніж жіноча. Мабуть, саме з цієї причини чоловіки легко обходяться без зволожуючого крему. Правда, з віком (в середньому з 40 років) цей показник змінюється і рівень гідратації знижується і разом з нею збільшується трансепідермальна втрата води;

У чоловіків шкіра жирніша, ніж у жінок. Пояснюється це тим, що сальні залози у чоловіків набагато більші і вони сильніше реагують на андрогени. З цієї причини, якщо є акне, то чоловіки набагато сильніше і довше страждають цим захворюванням;

Чоловіча шкіра старіє повільніше, вона товщі і більш пружна завдяки більшому вмісту колагену. До певного періоду, звичайно. Фізіологічні показники погіршуються, якщо немає належного догляду, який обов'язково включає наявність сонцезахисного крему.

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Чоловіча шкіра довше зберігає молодий вигляд (фото: pexels)

У чому відмінність догляду за шкірою

Чи означає, що догляд за чоловічою шкірою буде відрізнятися від догляду за жіночою? Ні. Косметика не ділиться на жіночу і чоловічу, і підбирати її потрібно за потребами. Спочатку підбирається базовий догляд: очищення, зволоження, захист від сонця. Далі - активні засоби, спрямовані на вирішення конкретних проблем, якщо вони є.⠀

Бренди часто виносять косметику для чоловіків в окремі лінії. Що зазвичай означає позначення for men на упаковці, крім гендерного напрямку? Як правило, у таких засобів більш жорсткі склади (спирт, агресивні ПАР, ментол) і "маскулінна" свіжа віддушка.

Хтось досі впевнений, що від підвищеної жирності або від подразнень в зоні, де росте щетина, врятує спирт. Але косметика з суворим складом не потрібна чоловікові, яким би він не був (або хотів би здаватися) суворим.