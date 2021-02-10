Не треба зупинятися: Аліна Гросу чесно розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції

Популярна співачка Аліна Гросу вже зовсім скоро постане перед українцями в новому амплуа. Дівчина, яка завжди славилася своїм артистизмом, подалася в кіно. І ось нещодавно Аліна знялася в серіалі "В полоні минулого". У цьому 16-серійному проекті, прем'єра якого відбудеться 15 лютого о 21:00 на каналі "Україна", поп-зірка зіграла роль дівчини на ім'я Аврора.

Про зйомки в серіалі, а також про те, як розлучення вплинуло на її роботу, про пластичні операції і свої найпотаємніші мрії Аліна Гросу розповіла в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

У твоєї героїні в серіалі "В полоні минулого" незвичайне ім'я Аврора. Чим примітний цей персонаж?

У мене дуже цікава роль. Аврора - неоднозначний персонаж, який буде відкриватися з кожною серією, з кожним кадром все більше і більше. Дуже багато суперечливих моментів, і зрозуміти їх можна буде лише до кінця серіалу.

У минулому році ти оголосила про розлучення з чоловіком. Як цей непростий етап вплинув на твою роботу і кар'єру?

Тільки робота, коли погано і важко, допомагає впоратися з непростими моментами в особистому житті. Думаєш тільки про поставлені завдання. Але жити лише минулим неможливо, і я розумію, що в моєму житті будуть ще мої близькі люди, і не треба зупинятися.

Аліна Гросу на зйомках серіалу (фото: прес-служба каналу "Україна")

Карантин змінив життя багатьох. Що нового привніс у твоє?

Я навчилася ще краще готувати. Природно, займалася якоюсь самореалізацією, записувала пісні вдома, відправляла їх хлопцям, їх зводили, писала нові пісні. Краще стала грати на фортепіано. Вокал, природно. Намагалася сидіти на правильному харчуванні. Займатися спортом, загалом, все, все, все. Щось виходило краще, щось гірше. Але я, чесно кажучи, займалася, напевно, всім. І акторська майстерність, скажімо там, теж підтягувалося. Англійську мову вчила, ще французьку якраз за цей час підтягла. Так що у мене в піснях тепер присутня французька. Проби поки не записувала англійською, але вже візитку робила.

В соцмережах часто ділишся рецептами. Не думала випустити книгу на цю тему?

По правді, ні, тому що я вважаю, що треба ділитися тим, що ти краще за все можеш. Так, я досить добре готую, але я все-таки не професіонал в цьому. Я можу ділитися аматорськи у своєму блозі подібними моментами. Робити тривалі відео зараз немає можливості, для цього необхідно знімати якусь студію, або у себе її обладнати. У цьому вся проблема. Зараз у мене дуже велика зайнятість у різних проектах, і працюю, практично, без вихідних. Зйомки в деяких фільмах паралельно йдуть. В один день дві зміни: 12 годин в одній картині, 12 годин в інший. Акцент зараз йде на акторську діяльність.

Як ведеш домашнє господарство в такому графіку?

На самоізоляції я абсолютно всім займалася сама, бо чим ще займатися. А зазвичай намагаюся, звичайно, заїхати в магазин, купити те, чого вдома не вистачає. Я правда дуже люблю готувати. Особливо коханій людині, родині. Дуже приємно, коли тато в якийсь момент сказав, що я дуже смачно готую. Смачніше, ніж професіонали, у яких він пробував пасту, тому що тато дуже пасту любить.

Аліна Гросу зіграла складного персонажа (фото: прес-служба каналу "Україна")

Які продукти завжди є в холодильнику Аліни Гросу?

У мене завжди стоїть молоко, кава. Повинен бути обов'язково лимон. Останнім часом часто купую кефір. Напевно тому, що намагаюся правильно харчуватися, якийсь прийом їжі ним замінюєш. Намагаюся, щоб завжди були овочі. Мій організм їх краще засвоює, ніж все інше.

З віком дівчата часто замислюються про пластичні операції. Тобі вже зараз приписують хірургічні втручання...

Щодо пластики часто ставлять питання, і у мене з'явився ще один маленький доказ, що в мене її немає. У мене є молодший брат, і таке відчуття, що це копія мене. У нього такий же ніс, досить великі очі і круглі щічки. В залежності від ракурсу і косметики ти все одно виглядаєш абсолютно по-іншому. Але мій брат більше на мене схожий, ніж на моїх батьків. Просто копія. Тільки волосся, колір світліший, ніж, коли я народилася.

Ще одним аргументом на користь того, що у тебе немає пластики, називали страх уколів. Які ще в тебе фобії є?

Дуже боюся бджіл, павуків, самотності, втратити когось з близьких людей. Насправді, дуже боюся лікарень.

Як борешся з цим?

Ну, як з цим боротися? Якщо мене бджола вжалить, мені буде боляче. Це логічно. Якщо я піду до психолога на цю тему розмовляти, це нічого не змінить, я все одно буду боятися. Щодо інших моментів втратити близьких. Абсолютно кожна людина у світі боїться залишитися одна і боїться втратити близьких людей. Тому що, напевно, складно бути одною без будь-якої моральної, духовної підтримки. Важко не віддавати своє кохання. Тому мені здається, у мене не настільки великі фобії, щоб йти над ними працювати. Тим більше з усім можна і самому впоратися, якщо ти можеш себе контролювати і скеровувати свої думки.

Які дитячі мрії Аліни Гросу збулися сьогодні?

Я була, напевно, занадто простою дитиною. Так як ти постійно знаходишся в професії, я не встигала мріяти, що хочу стати суперзнаменитою. Для мене не мета була – якась відомість. Мені хотілося співати. Це мені подобалося. Я хотіла, щоб поруч зі мною були мої близькі, родина, всі разом. І це дуже радує. А ще так як я з дитинства сиділа на дієтах. Зараз у моєму житті це правильне харчування, тоді були дієти, я хотіла просто смачно поїсти. Ще я хотіла стати актрисою. І, напевно, це одне з найбільших бажань, бо я співала з дитинства, а акторство, тоді я ще не знала, чи я буду ним займатися, чи у мене вийде. На щастя, вийшло. І я рада, що мої мрії збуваються.

Багато дитячих мрій Аліни Гросу збулися (фото: пресслужба каналу "Україна")