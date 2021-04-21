Не потрібні навіть при акне: нутриціолог перерахувала небезпечні спирти в косметиці

Спирт в косметиці овіяний безліччю міфів. Не всі спирти небезпечні для здоров'я шкіри, також є цілий список шкідливих.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Яна Фоксі.

Вона навела приклад, що один з таких міфів полягає в тому, що, наприклад, "спирт підсушує прищі і тому потрібен при акне".

Не всі спирти в косметиці - шкідливі (фото: pexels.com)

"Це взагалі не так. Підсушуючи запалення, спирт руйнує захисний бар'єр, імунітет шкіри слабшає, він не бореться з патогенами, а шкірне сало дає їм розмножитися - появляються висипання", - поділилася Яна.

Але є й інша крайність: що всі спирти - небезпечні. Це теж не так, сказала косметолог.⠀

Список шкідливих спиртів в косметиці

• Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.

• Етанол, Етиловий спирт (Ethanol, Ethyl alcohol)

• Ізопропіловий / Пропіловий спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol)

• Метанол (Мethanol), Метиловий спирт (Methyl Alcohol)

• Бензиловий спирт (Benzyl alcohol)

"Це одноатомні спирти, вони руйнують захисний бар'єр і роблять шкіру чутливою. Ці спирти - "провідники" активних речовин, але також допомагають проникнути в шкіру і шкідливих компонентів. Але найнебезпечніша їх властивість викликати апоптоз (загибель) клітин", - написала Яна.⠀

Чому ж їх використовують в косметиці?

"Це вигідно. Етанол, наприклад, продовжує термін придатності засобу. Також їх додають у олійні основи, щоб, випаровуючись, вони залишали матовий фініш. Крім того, їх використовують в якості антисептиків", - розповіла Фоксі.

Вона додала, що напис alcohol-free не завжди означає, що спирту немає взагалі. Іноді це означає, що в складі немає етанолу, але при цьому є, наприклад, бензиловий спирт.

Список безпечних спиртів в косметиці

• Стеариловый (Stearyl alcohol)

• Цетеариловий (Cetearyl alcohol)

• Цетиловий (Cetyl alcohol)

• Бегениловый (Behenyl Alcohol)

• Каприловий (Caprylic Alcohol)

• Лауриловый (Lauryl Alcohol)

"Ці спирти - багатоатомні, жирні. Вони виконують роль загусників і емульгаторів (роблять консистенцію зручною для використання), вологоутримувачів і безпечні навіть для чутливої шкіри", - підсумувала Яна.