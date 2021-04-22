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Олег Винник розповів про радісну подію в житті: я познайомився з дівчиною

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 09:44
Олег Винник розповів про радісну подію в житті: я познайомився з дівчиною Фото: Олег Винник розповів про новини (facebook. com. Olegg Vynnyk official)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Олег Винник поділився з підписниками довгоочікуваними новинами. Він записав композицію з юною виконавицею Еліною Іващенко.

Про це артист повідомив фанатам на своїй сторінці в Instagram.

Починаючу співачку Іващенко Винник назвав "чарівною дівчиною і талановитою вокалісткою".

"Друзі, одну з інтриг розкрито! Трохи більше року тому я познайомився з чарівною дівчиною, талановитою вокалісткою-Еліною Іващенко, яка з часом стала переможницею "Х-фактора" і "Слов'янського базару“. І сьогодні я хочу підтримати її на музичному шляху", — сказав Винник.

Не виключено, що секс-символ української естради може зайнятися продюсуванням молодої виконавиці.

Нова пісня Винника та Іващенка називається "Діаманти".

Нагадаємо, що Еліна Іващенко брала участь у Національному відборі на Євробачення, але зайняла там тільки п'яте місце.

Як ми писали раніше, Олег Винник зробив зізнання про особисте життя і повідомив, що він може розбивати серця.

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