Олег Виннник розкрив таємницю особистого життя: це найсвятіше, що у мене є

Український співак Олег Винник трохи відкрив таємницю свого особистого життя і повідомив, що він дуже щасливий, але подробиць розкривати не буде. На думку артиста, особисте життя артиста - це найсвятіше, що у нього є.

"Дім, ну особисте життя, це все що в мене залишилося. Я ж не можу показати, що у мене в спальні і зняти штани? Це найсвятіше", - відповів Винник Гордону.

Співак ще раз наголосив, що він безмежно щасливий.

"Я сьогодні щаслива людина. Та навіть, якщо завтра мені доведеться лягти, або взагалі померти цю секунду, я щаслива людина, я вдячний за все. Любіть один одного, і більше нічого немає в цьому житті кращого. Я шалено щасливий. Артист повинен бути щасливим", — сказав Винник.

Також виконавець сказав, що не приховує дружину, а просто не афішує їх відносини. Також він згадав, що їх відпочинок із дружиною в Домінікані преса висвітлювала дуже детально, це не подобається артистові.

"Я не приховую нікого, я просто не афішую, я про це не кажу. Для мене, в першу чергу, є адекват. Слухайте, історичні моменти, болючі — як артист може приїхати на похорон своєї мами, коли тобі в упор камера йде. У тебе родичі помирають, ти на похороні будеш стояти і показувати прямий ефір, як ти хорониш мати? У чому інтерес, шоу ви хочете побачити? Як я ридаю, як я ржу, з ким я приїхав, сім'я, родина, діти? Хлопці, у вас є щось святе? І я собі вирішив залізобетонно — не потрібно робити так, щоб до тебе лізли. Ти все покажеш, тобі не повірять — вони будуть рити, шукати", - розповів Олег.

Олег Винник дав інтерв'ю Дмитру Гордону