Ольга Куриленко поскаржилася на бідність українських мам-одиначок і показала раритетне фото

Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка народилася в Україні, розповіла про бідність українських мам-одиначок і поділилася архівним фото зі своєю мамою.

Чорно-білу фотографію з мамою "дівчина Бонда" опублікувала в Instagram .

Ольга Куриленко з мамою (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Вона розповіла, що мама виростила її в Україні, де самотні мами живуть в тривожній бідності.

"Я була однією із щасливчиків. На жаль, багатьох менш щасливих батьків-одинаків примушують віддавати своїх дітей до притулків. В самоті вони можуть зіткнутися з тортурами, сексуальним насильством і торгівлею людьми", - зазначила зірка.

Вона також звернулася до Європейської комісії з питанням про закриття дитячих будинків в Україні. Актриса запитала, чому комісія дозволяє Україні відмовитися від закриття 700 державних дитячих будинків.

"Замість цього вони повинні фінансувати нові соціальні послуги - зміцнювати сім'ї, щоб вони залишалися разом", - додала Куриленко.

Користувачі мережі прокоментували її фото і підтримали її позицію.