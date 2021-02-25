Ольга Сумська приголомшила прочитанням вірша Лесі Українки: пробирає до сліз

Ольга Сумська стала однією з учасниць проекту, присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Народна артистка проникливо продекламувала вірш поетеси "Як дитиною бувало... "

Вірш присвячений тяжкій боротьбі поетеси з туберкульозом, який став для неї вироком, і водночас загартував характер.

Поезія була написана 1897 року, і у ній йдеться про біль, який Леся Українка часто маскувала дитячим сміхом.

Ольга Сумська читає вірш Лесі Українки (відео: ТСН)

Зазначимо, що у проекті також взяли участь Юрій Горбунов, який продекламував найвідомішу поезію Лесі Українки - "Contra spem spero!", Катя Осадча романтично прочитала "Стояла я і слухала весну...", а MONATIK - "І все-таки до тебе думка лине..."

Повний текст вірша, написаного поетесою в 25-річному віці:

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

"Що, болить?" - мене питали,

Але я не признавалась -

Я була малою горда, -

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, -

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

Життя Лариси Петрівни Косач було сповнене болем, який пронизує всю її поезію. Адже 18 січня 1881 року під час святкування Водохреща десятирічна майбутня поетеса сильно застудилася, що призвело до туберкульозу кісток та суглобів.

Хвороба залишилася з нею на все життя, ставши причиною сильних страждань, і ранньої смерті в 42-річному віці.