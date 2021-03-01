Немає відчуття втрати: Кароль зробила відверте зізнання про великі зміни в житті

Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників. Вона випустила епатажний кліп на пісню "Скандал", а тепер показала фотосет, зроблений під час недавньої подорожі до Намібії.

Співачка розповіла про самотність, свободу волі і самостійність і віру в себе. У розмові з головним редактором журналу VIVA! Іванною Слабошпицькою.

Співачка розповіла, що їздила в Африку разом зі своїм сином Венею. Вони здали тести на коронавірус і вирушили у подорож. При цьому артистка зізналася, що за місяць до поїздки вона стала веганом.

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

"За місяць до поїздки в Намібії я стала веганом. В один день я прокинулася і відчула – все. А коли ми приїхали в Намібію, то зрозуміла, що я одна з них: люди, як і звірі рівноправні діти природи. Я більше не можу їсти м'ясо. Я думаю, пішли якісь психологічні бар'єри або заборони, адже коронавірус - хвороба, яка дуже сильно впливає на психіку і взагалі змінює людину. Можливо, перехворівши, я відчула якісь нові потреби", - заявила Кароль

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

Тіна зізналася, що вона навчилася мислити більш масштабно, бути мобільнішою. Крім того, вона стала більш щасливою, і в неї з'явилася інша структура мислення.

"У мені немає відчуття втрати. Я не хочу більше думати про втрату, як про безповоротну точку", - додала Тіна.

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

"Я стала більш самостійною. Я дуже багато журилася... Я спробувала проаналізувати, запитувала себе, який результат у цій сумі, що далі? Адже я людина дій, у мене є для кого жити, мені потрібно жити хоча б тому, що життя - це вдячність і реально подарунок небес", - додала співачка.

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)

Вона також закликала українців жити сьогодні, будувати великі плани і йти до них, не просто вірити в надію, а діяти, і тоді обов'язково все вийде.

Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)