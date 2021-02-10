Остапчук без комплексів показав своє оголене фото: фанати його присоромили
Український ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук зараз відпочиває з дружиною Христиною на Мальдівах. Там шоумен повністю розслабився і насолоджується сонцем без одягу.
На своїй сторінці в Instagram Володимир опублікував дуже пікантне фото, де він постав оголеним.
Зазначимо, що Христина на знімку прикрила інтимне місце свого чоловіка ківі.
"А що ти за фрукт? Пиши в коментах свій улюблений", - грайливо підписав фото шоумен.
На знімку Остапчук стоїть на тлі Індійського океану. На ньому тільки сонцезахисні окуляри.
Володимир Остапчук показав оголене фото (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
В коментарях думки підписників з приводу фото розділилися. Деякі люди вважають, що такі знімки публічній людині публікувати не потрібно, а інші впевнені, що це "самий сік".
- Трохи відверто як для публічної особи.
- Розуму немає!
- Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.
- Жесть, для чого таке фото?
- Ще один Панін!!! Жесть!! Куди ми котимося.
- Капець, срамота!! Можна було тільки дружині це показувати?
- Фото - вогонь. Молодці.
- А для чого голити груди і живіт? Це некрасиво.
Раніше Остапчук поскаржився на те, що хтось пошкодив йому дорогий автомобіль, який він подарував своїй тоді ще нареченій Христині.