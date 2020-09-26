Відкриються всі двері: жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 вересня по 4 жовтня

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень

Гороскоп на жовтень 2020 року свідчить про те, що другий місяць осені стане продуктивним і насиченим місяцем. Всі напружені моменти вересня почнуть поступово відпускати та перед багатьма відкриються нові перспективи, нові проєкти будуть вдалі, а деяким щастя посміхнеться на любовному фронті.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 28 вересня по 4 жовтня. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Наступає плідний період, який принесе зміни на краще. Цей тиждень стане періодом, коли потрібно скласти список справ на осінь і поставити цілі, які приведуть до перемоги. Овни можуть відчути відчуття втоми, депресію, почуття розгубленості, але астрологи радять не втішати себе солодощами та не допускати негативу, скоро все налагодиться.

Жінка-Телець

Жовтень стане місяцем наполегливої праці та прийняття відповідальних рішень. Настає самий вдалий період, щоб розгребти завали всього, що забуто, не зроблено, відкладено. Астрологи рекомендують скласти список важливих справ і планомірно викреслювати з нього один пункт за іншим. Активна робота може негативно позначитися на стосунках з близькими людьми. Постарайтеся збалансувати та не забувайте про знаки уваги коханій людині, дітям і близьким родичам.

Жінка-Близнюки

Не приймайте різкі та імпульсивні рішення ні в роботі, ні у важливих справах. Варто перемикнути свою увагу на інші аспекти життя та близьких людей, ймовірний конфлікт і його варто погасити в зародку. Якщо не вийде, то Близнюкам знадобляться всі навички дипломатії, гнучкість і вміння знаходити компроміси. Приділіть час дому, сім'ї, затишку. Зробіть прибирання, звільніть простір від зайвої енергії, і ви зможете знайти річ, яку давно втратили.

Жінка-Рак

Увесь наступний тиждень буде наповнений викликами, справами, спілкуванням, інтернет-листуванням, новими планами. Якщо побачите щось перспективне – сміливо проявляйте ініціативу. Ділові пропозиції, які будуть здаватися нудними та банальними, можуть стати відмінним джерелом доходу в майбутньому. Починаючи щось нове - заручіться підтримкою та опорою ваших близьких і не забувайте приділяти увагу сім'ї, оскільки це може потягнути за собою образи та нерозуміння.

Жінка-Лев

З понеділка беріться за ті проєкти, які встигнете завершити до неділі. З довгострокових будуть вдалі ті, які спрямовані на навчання та підвищення кваліфікації, засвоєння нових навичок. Зберігайте силу духу і програмуйте себе на успіх. У робочих моментах звертайте увагу на вчинки оточення, і ви зможете робити висновки не за словами, а за справами. У близьких стосунках очікується потепління і сильне почуття спільності між партнерами. Можете довіряти словам коханої людини.

Жінка-Діва

Починається смуга кардинальних змін, які крім радості можуть також викликати стрес. Не поспішайте з обіцянками та рішеннями, дайте обставинами відкритися у всіх деталях. Постарайтеся пригальмувати та оглядітися по сторонах, є великий ризик стати жертвою обману і шахрайства. Прислухайтеся до інтуїції, вона підкаже, від чого варто відмовитися. Орієнтуйтеся на сім'ю, вони допоможуть впоратися з виром подій.

Жінка-Терези

Постарайтеся в найближчий тиждень користуватися реалізмом, але при цьому не загальмувати творчі процеси. Якщо відчуваєте, що видихалися – зупиніться і дайте собі перепочинок, помрійте. Всі поїздки у справах перенесіть на другу половину тижня, а перші дні – присвятіть своїм особистим потребам. Вдалими будуть косметичні процедури й всі заходи, які пов'язані із зовнішністю.

Жінка-Скорпіон

Удача буде супроводжувати тих Скорпіонів, які при будь-яких обставин залишаються вірними своїм принципам і рішенням. Ідеали стануть запорукою успіху і досягнення цілей. Очікується натхнення, прояв особистості, сили та зміни на краще. Тиждень стане вдалим для світського життя, переговорів, спілкування і нових знайомств. Є всі шанси на перемогу і навіть на те, щоб повести за собою інших.

Жінка-Стрілець

Тиждень буде вдалим у сфері роботи, грошей і ділових відносин. Зусилля, які ви доклали раніше, почнуть приносити довгоочікувані плоди. Очікується потужний вихор можливостей від планет, який пронесе крізь труднощі та перешкоди до досягнення цілей. Можливі багатообіцяльні пропозиції, вдалі знайомства і вигідні угоди. У вас вийде зміцнити свій соціальний статус і поповнити рахунок у банку.

Жінка-Козоріг

Наступає дуже непередбачуваний період, можливі несподівані реакції, емоції та неприємні наслідки. Козерогам раптово захочеться бунтувати та провокувати конфлікти, але вся справа буде в стресі через перехідний період. Якщо емоції почнуть псуватися, то варто взяти паузу і подихати, погуляти на свіжому повітрі, помедитувати. Також корисно буде навести порядок в домі.

Жінка-Водолій

Попутний вітер на початку жовтня дозволить Водоліям зрушити з мертвої точки давно застряглі справи. Зірки принесуть спокій, завзятість, працьовитість і в майбутньому це обернеться хорошими фінансовими вливаннями. Удача буде супроводжувати практично у всіх справах. Проте астрологи попереджають, що Водоліїв може наздогнати минуле й в житті може з'явитися той, хто колись в ній відігравав важливу роль. Ностальгія може зіграти злий жарт, і минула любов стане початком нових відносин.

Жінка-Риби

Рибам не варто упускати позитивну та активну енергію планет в найближчий тиждень. Використовуйте нові методи та дозвольте собі сміливі думки – вас очікує успіх у творчості та романтичній сфері. Не підлаштовуйтесь під чужі смаки й не намагайтеся сподобатися оточенню. Отримуйте задоволення і радість від процесу. Якщо його немає – перегляньте пріоритети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як місяць народження впливає на життя жінки та її долю.