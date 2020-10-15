Озвучена ціна нового iPhone 12 в Україні: і це без навушників та зарядки!

В Україні ціни на новинки від Apple на старті продажів плануються від 21 тис. грн

iPhone 12 в Україні купити можна буде за 21 тис. грн. Але у випадку, якщо ви плануєте придбати iPhone 12 mini, кажуть експерти одного із київських магазинів, які спеціалізуються на продажі техніки Apple.

Вартість на нові "яблучні" гаджети може варіюватися в таких діапазонах:

iPhone 12 mini - від 20 999 грн

iPhone 12 - від 22 999 грн

iPhone 12 Pro - від 33 999 грн

iPhone 12 Pro Мах - від 37 999 грн.

У іншому відомому українському магазині електроніки прогнозують дещо вищі ціни:

iPhone 12 mini - від 22 999 грн,

iPhone 12 - від 25 999 грн,

iPhone 12 Pro - від 36 999 грн,

iPhone 12 Pro Max - від 41 999 грн.

Таким чином, наприклад, iPhone 12 Pro Max з його 6,7-дюймовим дисплеєм знаходиться у тому ж ціновому діапазоні, що й iPhone 11 Pro Max (64GB). При цьому, 12 Pro і 12 Pro Max мають вищий об'єм базового сховища, ніж аналогічні моделі 11-го.

Зауважимо, що терміни поставки на український ринок традиційно ніхто не озвучує. Але українці-потенційні покупці iPhone 12 вже висловлюють своє обурення. І справа не у ціні.

Річ у тім, що телефони будуть продаватися… без навушників і зарядних пристроїв в коробці. Це потенційно знижує витрати на сам гаджет, не кажучи вже про скорочення пластикових відходів і витрат на транспортування.

Компанія це пояснює тим, що багато хто просто не буде користуватися другими навушниками, якщо у покупця вже є AirPods.

"Такі заходи дозволили зменшити обсяг упаковки. У великому обсязі це дозволяє помістити в контейнери більше продукції, а значить скоротити кількість перевезень, викиди CO2 і транспортні витрати", - пояснюють представники Apple.

Однак людині, яка, наприклад, вперше купує iPhone, доведеться викласти додатково ще приблизно 5-7 тис. грн за навушники та зарядний пристрій.

Раніше ми описали усі характеристики нового iPhone 12, а також ціну на телефон у Штатах.