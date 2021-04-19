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Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 19:11
Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури Як вибрати штани за типом фігури (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любителі трендових штанів часто вибирають штани не по своїй фігурі і зросту, а по моді. Тому моделі не сидять ідеально.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна поділилася з читачами постом-шпаргалкою "вибір штанів за типом фігури". Для тих, хто любить конкретні "інструкції по застосуванню".⁣⁣⠀

Волкова додала, що будь-яка "інструкція" - це загальні рекомендації, які створюють вектор безпечного руху, але, ні в якому разі не обмежують нікого в конкретному виборі. ⁣⁣⠀

Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігуриСтиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova/)

"Зріст, вага, розмір одягу концентрація обсягів у верхній / нижній частинах тіла - це мала частина характеристик, якими можна описати фігуру людини. Крім цього є ще й пропорція конкретного тіла", - додала Волкова.⁣⠀

Стиліст порадила не боятися приміряти самий різний крій штанів і не тільки та поєднувати з більш-менш об'ємними верхи і взуттям.

Як підібрати брюки, виходячи з типу фігури і зростання

Палаццо: ідеальний варіант для середнього росту.Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

Кльош підійдуть тим, у кого більш широкі плечі.

Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

З защипами варто вибирати, якщо погано виражена талія.

Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

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⁣⁣Довжина 7/8 підійде невисоким дівчатам.Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

Класичні прямі - для прямого типу фігури.Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

Моделі з принтом - для довгих струнких ніг.

Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури

Кюлоти краще виглядають на високих дівчатах.

Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігуриЩоб штани сиділи, варто обирати їх за типом фігури (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди укладок і зачісок 2021: яскравий акцент, 70-е і натуральність.

Дивіться також: ці 6 моделей спідниць будуть найактуальнішими влітку 2021.

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