Кюлоти - для високих жінок, палаццо - для середнього зросту: як вибрати брюки по типу фігури
Любителі трендових штанів часто вибирають штани не по своїй фігурі і зросту, а по моді. Тому моделі не сидять ідеально.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Тетяна поділилася з читачами постом-шпаргалкою "вибір штанів за типом фігури". Для тих, хто любить конкретні "інструкції по застосуванню".⠀
Волкова додала, що будь-яка "інструкція" - це загальні рекомендації, які створюють вектор безпечного руху, але, ні в якому разі не обмежують нікого в конкретному виборі. ⠀
Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova/)
"Зріст, вага, розмір одягу концентрація обсягів у верхній / нижній частинах тіла - це мала частина характеристик, якими можна описати фігуру людини. Крім цього є ще й пропорція конкретного тіла", - додала Волкова.⠀
Стиліст порадила не боятися приміряти самий різний крій штанів і не тільки та поєднувати з більш-менш об'ємними верхи і взуттям.
Як підібрати брюки, виходячи з типу фігури і зростання
Палаццо: ідеальний варіант для середнього росту.
Кльош підійдуть тим, у кого більш широкі плечі.
З защипами варто вибирати, якщо погано виражена талія.
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Довжина 7/8 підійде невисоким дівчатам.
Класичні прямі - для прямого типу фігури.
Моделі з принтом - для довгих струнких ніг.
Кюлоти краще виглядають на високих дівчатах.
Щоб штани сиділи, варто обирати їх за типом фігури (фото: instagram.com/tatvolkova/)
Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди укладок і зачісок 2021: яскравий акцент, 70-е і натуральність.
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