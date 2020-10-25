Паспорт - свій, ручка - своя: як голосували знаменитості на місцевих виборах

Знаменитості в соціальних мережах розповіли, як голосували

Проголосувати на місцевих виборах в Україні відправляються не тільки прості громадяни, але і політики, бізнесмени та знаменитості. Обрати керівництво на всіх рівнях одними з перших вирушили телеведуча Алла Мазур і шоумен Сергій Притула, який є кандидатом у мери Києва. Своїми фотографіями та враженнями від виборів вони поділилися в соціальних мережах.

Телеведуча Алла Мазур опублікувала серію фото в Instagram і розповіла, як проходять вибори під час пандемії коронавіруса.

"Паспорт – свій. Ручка – своя. Маска – є) Я вже проголосувала) Процес на нашій дільниці виглядає спокійним, організованим і навіть зворушливим. Бо частина свідомих громадян таки вчитуються в біографії претендентів. Хоча б перед входом: хоч варто це зробити ще вдома) Санітайзери - на вході. Я б іще поставила когось там: щоб нагадував про необхідність продезінфікувати руки. Входів кілька: щоб виборці з різних частин дільниці не перетинались зовсім. Черги особливої немає. Але спеціальні люди стежать, щоб біля столів з бюлетенями не збиралося більш як три особи: так їм сказали в ЦВК. Про дистанцію люди пам'ятають самі. Члени комісій - в масках. Кабінок у нас вистачає. І вихід – в протилежний частині зали", – повідомила знаменитість.

Також телеведуча закликала всіх проголосувати на виборах.

"Можна йти голосувати. І це таки варто зробити) Бо ваша позначка в бюлетені – найкраща оцінка нинішнім політикам. І тим, хто при владі. І тим, хто до неї проривається", – підкреслює Мазур.

Алла Мазур проголосувала на місцевих виборах 25 жовтня (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Знімок з виборчої дільниці, а також поради для виборців опублікував шоумен і кандидат у мери Сергій Притула. Телеведучий нагадав громадянам України про заходи безпеки під час пандемії.

"Будете йти на дільницю, не забудьте маску і власну ручку! Прості речі зберігають життя! Не ігноруйте вибори", – написав в Instagram Притула.

Сергій Притула проголосував на виборах у Києві (фото: instagram.com/siriy_ua)

У своєму Instagram про участь в голосуванні розповів і автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

"Уже проголосував. Тепер перевіримо, як проходить робота інтерв'юерів в Києві", - пише Гагарін.

Артем Гагарін проголосував на виборах (фото: instagram.com/artem_gagarin_)

Нагадаємо, що раніше на місцевих виборах проголосував президент Володимир Зеленський. Як він відповів на своє опитування – читайте в нашій статті.

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