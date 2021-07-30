Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких підстерігають неприємності

Гороскоп на п'ятницю, 30 липня, для всіх знаків Зодіаку від іменитого астролога Павла Глоби обіцяє важливі зміни в кар'єрі та особистому житті деяким щасливчикам, при цьому декому варто уникати можливих далеких поїздок, і бути особливо уважними в спілкуванні з керівництвом на роботі, зберігати "холодну голову", щоб не встряти у конфлікт.

Овен

Для Овнів 30 липня зірки готують нові можливості для кар'єрного росту, а астролог закликає бути уважними та "мобільними", щоб не проморгати нові багатообіцяючі шанси.

Телець

Тельцям в цю дату краще присвятити увагу турботі про власне здоров'я, можливо, навіть переглянути режим дня, харчування і звички. Так, день позитивний для ваших змін.

Близнюки

У Близнюків в цей останній будній день є ймовірність виникнення конфліктів на роботі, можуть загостритися деякі проблеми з начальством. Астролог рекомендує залишатися стриманим і більш гнучким, не перетворювати дискусії на суперечки.

Рак

Для Раків 30 липня обіцяє стати вдалим для початку нових справ. Варто проявити креатив і винахідливість, щоб отримати великі дивіденди від проектів, які можуть стати для вас перепусткою на новий рівень.

Лев

Левам дата обіцяє багато турбот і роботи, тому важливо зберігати уважність, щоб під кінець дня вирішити більше завдань, і не залишати їх на вихідні.

Діва

Дівам ця п'ятниця, 30 липня, може подарувати нові цікаві знайомства, адже ви сьогодні перебуватимете в центрі подій. Астролог радить проявляти відкритість і комунікабельність, щоб краще привернути до себе людей, адже хтось із них може зіграти важливу роль у вашому житті в майбутньому.

Терези

Терезам ця дата обіцяє позитивний і приємний день практично у всіх сферах. Сьогоднішній день стане відмінним часом для самоосвіти та планування свого майбутнього.

Скорпіон

Перша половина дня у Скорпіонів може пройти без настрою, що здатне привести до накопичення невирішених справ і додаткових турбот. Не втрачайте самовладання і не піддавайтеся зневірі, і тоді проблеми можна буде вирішувати навіть "на автоматі".

Стрілець

Стрільців сьогоднішня дата змусить зануритися в робочі процеси, а особисте життя відійде на другий план. 30 липня краще "не витати в хмарах", щоб не наробити помилок, які буде потім непросто виправляти.

Козоріг

Козороги в цей день можуть відчувати себе не такими активними, ймовірне виникнення почуття інертності та пасивності. Обміркуйте можливість перенесення запланованих зустрічей на іншу дату.

Водолій

Водоліям 30 липня краще гарненько відпочити, набратися сил і знизити активність. Астролог радить, по можливості, відкласти до завтра усілякі починання, а цю дату присвятити релаксації.

Риби

Сьогодні для Риб не найкращий день, щоб почати подорож і відправитися в далеку дорогу. Крім того, краще уникати спонтанних покупок, а на шопінг відправлятися тільки для придбання запланованого заздалегідь.