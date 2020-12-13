Печиво "Чоловічки" до Дня Святого Миколая: простий покроковий рецепт

Скоро День Святого Миколая і малюки будуть чекати під подушками не тільки іграшки, але і солодощі. Пряники або печиво можна купити в готовому вигляді, а можна спекти самостійно, у тому числі й разом з дітьми.

Діти люблять випікати печиво у формі ялинок, звірів і чоловічків. Саме останні викликають особливий інтерес у малюків, оскільки кожному чоловічкові можна придумати ім'я та історію. Найпростіший рецепт печива розмістили на порталі Foodandmood.

Для тіста:

Вершкове масло -125 грам

Цукор – 100 грамів

Жовток – 1 шт.

Мед – 125 грамів

Борошно – 375 грамів

Мелений імбир – 1 чайна ложка

Мелена кориця - ½ чайної ложки

Мускатний горіх мелений – ½ чайної ложки

Сода – 1 чайна ложка

Для глазурі:

Яєчний білок – 1 шт.

Цукрова пудра – 200 г

Лимонний сік – ½ чайної ложки

Як вирізати чоловічків без спеціальної форми

Спосіб приготування:

1. Вершкове масло збити з цукром, додати туди мед, жовток і продовжувати збивати. Поставити розігріватися духовку до 180 градусів.

2. Всипати борошно, прянощі та соду. Замісити тісто і покласти його в холодильник на 30-60 хвилин.

3. Розкачати тісто і вирізати чоловічків. Деко застелити пергаментом і викласти на нього чоловічків.

4. Випікати печиво 10 хвилин.

5. Приготувати глазур: яєчний білок відокремити від жовтка, додати цукрову пудру, перемішувати міксером або блендером на повільній швидкості близько 2 хвилин. Додати ½ чайної ложки лимонного соку, ще раз збиваємо – 3 хвилини. Глазур сохне дуже швидко, тому її потрібно робити відразу перед нанесенням на печиво, або накрити її плівкою. Якщо хочете зробити глазур різнобарвною, то розділіть її по різних місткостях і додайте різні харчові барвники.

6. Прикрасьте чоловічків цукровою глазур'ю і дайте охолонути.

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