Печиво "Чоловічки" до Дня Святого Миколая: простий покроковий рецепт
Скоро День Святого Миколая і малюки будуть чекати під подушками не тільки іграшки, але і солодощі. Пряники або печиво можна купити в готовому вигляді, а можна спекти самостійно, у тому числі й разом з дітьми.
Діти люблять випікати печиво у формі ялинок, звірів і чоловічків. Саме останні викликають особливий інтерес у малюків, оскільки кожному чоловічкові можна придумати ім'я та історію. Найпростіший рецепт печива розмістили на порталі Foodandmood.
Для тіста:
Вершкове масло -125 грам
Цукор – 100 грамів
Жовток – 1 шт.
Мед – 125 грамів
Борошно – 375 грамів
Мелений імбир – 1 чайна ложка
Мелена кориця - ½ чайної ложки
Мускатний горіх мелений – ½ чайної ложки
Сода – 1 чайна ложка
Для глазурі:
Яєчний білок – 1 шт.
Цукрова пудра – 200 г
Лимонний сік – ½ чайної ложки
Як вирізати чоловічків без спеціальної форми
Спосіб приготування:
1. Вершкове масло збити з цукром, додати туди мед, жовток і продовжувати збивати. Поставити розігріватися духовку до 180 градусів.
2. Всипати борошно, прянощі та соду. Замісити тісто і покласти його в холодильник на 30-60 хвилин.
3. Розкачати тісто і вирізати чоловічків. Деко застелити пергаментом і викласти на нього чоловічків.
4. Випікати печиво 10 хвилин.
5. Приготувати глазур: яєчний білок відокремити від жовтка, додати цукрову пудру, перемішувати міксером або блендером на повільній швидкості близько 2 хвилин. Додати ½ чайної ложки лимонного соку, ще раз збиваємо – 3 хвилини. Глазур сохне дуже швидко, тому її потрібно робити відразу перед нанесенням на печиво, або накрити її плівкою. Якщо хочете зробити глазур різнобарвною, то розділіть її по різних місткостях і додайте різні харчові барвники.
6. Прикрасьте чоловічків цукровою глазур'ю і дайте охолонути.
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