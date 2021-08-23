Перед сезоном застуд: нутриціолог назвала сік, здатний в рази посилити імунітет
Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Перед осінню і сезоном застуд варто ввести в свій щоденний раціон продукти, здатні допомогти захисним силам організму згрупуватися - і виграти битву у вірусів.
Один з таких суперпродуктів - березовий сік, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.
Збирають такий сік навесні, але при правильному зберіганні, його можна пити до зими.
Чому варто пити березовий сік кожен день
- До складу березового соку входять органічні кислоти, ферменти і речовини, що володіють високою антимікробною активністю (фітонциди).
- Також чимало в березовому соку і мінеральних елементів, яких потребує ослаблений гіповітамінозом організм.
- Стакан березового соку в день поповнює наш організм запасом калію, кальцію, натрію, магнію, заліза, марганцю, міді.
- Оскільки до складу березового соку входять ферменти і біологічні стимулятори - він зміцнює імунітет.
- Дубильні речовини березового соку мають протизапальну дію.
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Березовий сік корисно пити на регулярній основі (фото: pexels.com)
- Системний прийом березового соку надає потужну тонізуючу дію. Якщо випивати 100-200 мл березового соку в день, зникне сонливість, пригніченість, втома.
- Березовий сік стимулює функцію нирок, він сприяє виділенню сечової кислоти, підсилює діурез.
- Березовий сік зміцнює сили під час і після перенесених інфекцій.
- Його також рекомендується пити при шкірних проблемах - екземі, лишаї, фурункульозі.
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- Березовим соком полощуть горло при ангіні, доведена його користь при комплексному лікуванні головного болю, бронхоспазм - легеневих захворювань, хвороби суглобів.
- Березовий сік очищає кров і виводить токсичні речовини, тому реальна користь березового соку при інтоксикаціях організму.
- Корисний дітям, вагітним, можна на ГВ.
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