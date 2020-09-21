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Перепади майже в 20 градусів: синоптики шокували прогнозом погоди

Новость на русском → Понеділок 21 вересня 2020 21:00
Перепади майже в 20 градусів: синоптики шокували прогнозом погоди Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу буде стабільною і сухою

Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде сухою і сонячною в більшості областей країни. Проте синоптики попередили, що можуть бути сильні перепади температур протягом доби. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На сході країни буде сухо, невелика хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря опуститься до +4 +7 градусів, удень очікується підвищення температури до +22 +24 градусів, у Дніпрі до +25 градусів.

У південних областях очікується суха і сонячна погода без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні температура повітря буде коливатися в межах +5 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів. У Криму сухо, опади не прогнозуються. Вночі +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

На півночі країни сухо, хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, денна від +23 до +25 градусів.

У західних областях синоптики обіцяють суху та комфортну погоду, без опадів. Нічна температура опуститься до +5 +7 градусів, вдень очікується потепління до +23 +25 градусів.

У центральних областях сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +5 до +7 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

У Києві 22 вересня синоптики прогнозують суху і теплу погоду, без опадів. Вночі очікується від +5 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +23 +25 градусів.

Перепади майже в 20 градусів: синоптики шокували прогнозом погоди

Карта погоди в Україні на вівторок, 22 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили про прихід бабиного літа і назвали дати його закінчення.

А також розповідали про те, що українцям дали прогноз погоди на тиждень та повідомили, скільки триватиме тепло.

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