Playboy помістив на обкладинку чоловіка: і це - український співак

Популярний співак Макс Барських несподівано для багатьох став героєм еротичного журналу для чоловіків Playboy Russia.

На обкладинці спецвипуску "How to be a Playboy" зірковий артист в смокінгу і з фірмовою стриманістю зображений об'єктивом українського фешн-фотографа Ксенії Каргіної.

Макс Барських на обкладинці Playboy Russia (фото: Ксенія Каргіна)

Цікаво, що одного з найуспішніших музикантів сучасності легендарний журнал удостоює першої смуги вже другий раз за рік - навесні українська редакція Playboy вперше за 15 років присвятила митцю відразу дві обкладинки.

Макс Барських в журналі Playboy Russia (фото: Ксенія Каргина)

Нагадаємо, що в 2020 році, поки музична індустрія стояла на паузі, Барських встиг провести першу частину світового туру і випустити відразу два альбоми (навесні - акустичний збірник суперхітів "С Максом по домам", а восени - новий альбом "1990").

А під завісу цього року Макс представив власний фешн-арт проєкт Nick Vangard, в якому мода, віжуал і музика об'єднуються воєдино.

Стільки всього встигнути може тільки той, хто знаходиться у справжньої гармонії з собою. Сам Барських впевнений: чоловік до 30 років перестає думати про те, що про нього думають оточуючі. Він знає, що неідеальний, але цілком задоволений собою.

Новий сингл Макса Барських в рамках арт-проєкту Nick Vangard

Додамо, що в грудневому номері журналу український співак розповість про дитинство і дорослішання музиканта, секс та оману, а також про своє ставлення до грошей і успіху.

Відзначимо, що влітку американський Playboy вперше помістив на обкладинку чоловіка. Пощастило пуерто-ріканському реперу Bad Bunny. До цього ж на головній сторінці культового журналу був лише один чоловік - засновник Playboy Г'ю Гефнер.

Bad Bunny на обкладинці Playboy (фото: instagram.com/playboy)

