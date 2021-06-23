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Переможниця "Холостяка 11" розповіла, як схуднути на 16 кг. Ось ці прості правила

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Середа 23 червня 2021 22:02
Переможниця "Холостяка 11" розповіла, як схуднути на 16 кг. Ось ці прості правила Фото: Анна Богдан (instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Роман Мирончук

Анна Богдан стала переможницею шоу "Холостяк 11". Обраниця Михайла Заливако поділилася зі своїми фоловерами тим, як можна схуднути. При цьому вона підкреслила, що схуднення - завжди дуже актуальна тема.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Свого часу, я за 6 місяців інтенсивної роботи над собою, схудла на 16 кг", - зізналася дівчина.

Переможниця &quot;Холостяка 11&quot; розповіла, як схуднути на 16 кг. Ось ці прості правила

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона зазначила, що схуднути допоможе тільки робота в комплексі. Крім того, необхідно навести порядок у всіх сферах свого життя. За такої умови у вас буде гарне і здорове тіло.

Правильне харчування

Не потрібно дотримуватися ніяких дієт і не робити ніяких жорстких обмежень в їжі. У раціоні має бути риба, м'ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. При цьому не потрібно їсти нічого жирного, мучного і смаженого.

Виключити солодке

Анна зазначила, що заміняла солодке фітнес батончиками з горіхів і сухофруктів. Крім того, можна їсти зефір. Вона також нагадала, що залежність від солодкого - одна з найбільш сильних залежностей у світі.

Пити воду

За словами Богдан, воду треба пити багато. При цьому дуже важко себе змушувати, але це треба робити.

Тренування і спорт

Спорт - невіддільна частина нашого життя. Тренування допомагають не тільки схуднути, але і підіймають настрій і заряджають енергією.

Любити себе і своє тіло

Переможниця Холостяк 11 зазначила, що це найважливіший пункт.

"Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це - для себе! Не зациклюйтеся на вагах - робіть більше своїх фото в білизні, щоб оцінити результат", - написала Богдан.

Також вона зізналася, що у неї є розтяжки і вони з'являються у більшості дівчат, тому в цьому нічого такого немає.

"Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури", - додала дівчина.

Нагадаємо, Анна Богдан розповіла, яким повинен бути справжній чоловік.

Раніше Холостяк 11 Заливако розбурхав пристрасними поцілунками з Богдан в Туреччині.

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