Переможниця "Холостяка 11" розповіла, як схуднути на 16 кг. Ось ці прості правила
Анна Богдан стала переможницею шоу "Холостяк 11". Обраниця Михайла Заливако поділилася зі своїми фоловерами тим, як можна схуднути. При цьому вона підкреслила, що схуднення - завжди дуже актуальна тема.
Про це вона розповіла в Instagram.
"Свого часу, я за 6 місяців інтенсивної роботи над собою, схудла на 16 кг", - зізналася дівчина.
Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Вона зазначила, що схуднути допоможе тільки робота в комплексі. Крім того, необхідно навести порядок у всіх сферах свого життя. За такої умови у вас буде гарне і здорове тіло.
Правильне харчування
Не потрібно дотримуватися ніяких дієт і не робити ніяких жорстких обмежень в їжі. У раціоні має бути риба, м'ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи. При цьому не потрібно їсти нічого жирного, мучного і смаженого.
Виключити солодке
Анна зазначила, що заміняла солодке фітнес батончиками з горіхів і сухофруктів. Крім того, можна їсти зефір. Вона також нагадала, що залежність від солодкого - одна з найбільш сильних залежностей у світі.
Пити воду
За словами Богдан, воду треба пити багато. При цьому дуже важко себе змушувати, але це треба робити.
Тренування і спорт
Спорт - невіддільна частина нашого життя. Тренування допомагають не тільки схуднути, але і підіймають настрій і заряджають енергією.
Любити себе і своє тіло
Переможниця Холостяк 11 зазначила, що це найважливіший пункт.
"Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це - для себе! Не зациклюйтеся на вагах - робіть більше своїх фото в білизні, щоб оцінити результат", - написала Богдан.
Також вона зізналася, що у неї є розтяжки і вони з'являються у більшості дівчат, тому в цьому нічого такого немає.
"Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури", - додала дівчина.
Нагадаємо, Анна Богдан розповіла, яким повинен бути справжній чоловік.
Раніше Холостяк 11 Заливако розбурхав пристрасними поцілунками з Богдан в Туреччині.