Поборовшая онкологію Міка Ньютон зізналася про страшну хворобу батьків

Міка Ньютон поборола онкологію , але зізналася, що у її родичів також був діагностований рак. На щастя, вони його побороли.

Артистка розповіла, що її мама і бабуся також зіткнулися з цією проблемою. На щастя, вони побороли хворобу. Про те, що у виконавиці рак яєчника, знали всі рідні, окрім її батька. Йому зірка розповіла тільки після того, як одужала.

"Мама знала, тато не знав. У мене й у бабусі був рак, і у мами рак. Але, як показало моє тестування, це не спадкове", - поділилася Міка Ньютон.

Міка Ньютон розповіла про хворобу батьків (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, що в Україні зірка здала всі аналізи, але вони були ідеальними. Коли прийшла черга УЗД, лікарі виявили кісту. Міка повернулася в США, де живе вже 10 років, щоб зробити операцію у перевіреного лікаря. Гістологія кісти показала, що пухлина злоякісна.

До речі, нещодавно Міка на два тижні приїжджала в Київ. Саме тут вона хоче заснувати фонд, щоб допомагати людям боротися з раком. Зараз співачка поступово повертається до роботи, вона мріє стати актрисою, щоб підкорити Голлівуд, і реалізувати себе у головній ролі - матері.