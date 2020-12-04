Чому я вирішив перейти на IQOS? Особистий досвід

Мене звати Максим, і сьогодні я розповім вам свою історію про те, як я кинув сигарети й перейшов на IQOS. Якщо ви читаєте цю статтю, то, швидше за все, ви і самі замислюєтеся про покупку цього гаджета і шукайте аргументи за і проти. Спойлер — вони у мене є.

Почнемо з того, що я користуюся айкосом вже три роки. Купив я його ще тоді, коли всі ці гаджети не були настільки популярні, як зараз. Причин, чому я прийняв таке рішення було декілька. Перша і найголовніша — це те, що від Айкоса набагато менше шкоди, ніж від сигарет. Давайте детально пройдемося по всіх відмінностях, плюсах та мінусах.

Чим відрізняється Айкос від сигарет?

Головна відмінність Айкоса від сигарети — це те, що в ньому немає ніякого горіння. Тут вже не потрібні запальнички або сірника. Всередині цього гаджета є спеціальне лезо, яке нагріває тютюн до 350 градусів. У той час як сигарета горить при температурі до 800. Найшкідливіше в сигареті — це продукти горіння (смоли, чадний газ, формальдегід, аміак). Вони утворюються в результаті горіння папери і тютюну. Все це ми вдихаємо разом з димом. Ці хімічні сполуки — причина багатьох хронічних хвороб дихальних шляхів, у тому числі раку.

Що стосується Айкоса, в ньому всього цього немає. Склад сигаретного диму і аерозолю, який утворюється в процесі нагрівання, абсолютно різний. Аерозоль — це всього лише результат випаровування води і гліцерину з тютюну.

Вже доведено, що в аерозолі Айкоса на 95% менше шкідливих речовин, ніж у сигаретному димі. Звичайно, не курити — це завжди краще, але якщо ви, як і я, кидати не збираєтеся, то це ідеальний варіант.

Ще однією з переваг для мене стало те, що від Айкоса майже не залишається запаху. Це мене підкупило якоюсь мірою. Я став помічати, що сигаретний запах доставляє дискомфорт оточуючим. Звичайно, мені ніхто прямо не говорив, але я розумію, що для людей, які не курять, цей запах неприємний навіть у мінімальному прояві. Доводилося рідше виходити на перекури (і страждати), або постійно користуватися освіжувачами і жуйками які, до речі, не сильно люблю.

Після використання Айкос, на одязі, руках і з рота взагалі не залишається ніякого запаху. Можна використовувати хоч 3-4 стіки поспіль і запах все одно швидко розвіється.

Відсутність запаху впливає і на те, що Айкосом можна користуватися де завгодно. Навіть вдома, на робочих зустрічах або за вечерею в ресторані. Зараз стає популярною IQOS Friendly культура, коли заклади дозволяють користуватися гаджетом прямо в залі.

Особисто для мене порятунком стало те, що Айкосом можна користуватися в машині. За кермом я проводжу досить багато часу, особливо в пробках. Одного разу я спробував курити в машині сигарету і потім пошкодував багато разів. Салон провітрювався кілька днів і ніякі "пахучки" цей запах не забивали.

Пасивного куріння з IQOS, як ви розумієте, теж немає. Це стало для мене великим плюсом, тому що тепер мені не доводиться йти на вулицю, якщо ми сидимо з друзями в барі або дивимося з дівчиною серіал.

Поки що, тільки плюси, а де ж мінуси, скажете ви? Теж будуть, читайте далі.

Мої перші враження від Айкос? Тут і плюси, і мінуси.

Як і багато користувачів Айкос, я можу сказати, що перше враження було неоднозначним і навіть дивним. Смак Айкос не схожий на смак сигарет і це потрібно розуміти. Коли ви курите сигарету, то крім тютюну відчуваєте ще присмак горілого паперу, попелу, смол, сажі і всякої іншої гарі. У випадку з Айкосом, ви відчуваєте тільки смак тютюну й нічого більше. Звичайно, це може бути незвично, тому що раніше ви його в чистому вигляді ніколи не пробували.

Перший тиждень я вирішив взагалі не курити сигарети і користуватися тільки Айкосом. Звикала я поступово, тому що у мене досить великий стаж щоденного куріння. Насичення і "накуреність" від айкосу була в нормі, мені вистачало. Потрібно було звикати саме до смаку і до кількості аерозолю замість диму. Сигаретне затягування здається більш відчутним, мабуть, через велику кількість диму. В Айкоса кількість аерозолю дещо менше.

Через 2 тижні я вже звикся зі смаком і навіть почав забувати про сигарети. Мені їх просто не хотілося, тому що айкос мене повністю влаштовував.

Перший час я міг на вечірках з друзями, викурити цигарку, якщо у мене розряджений айкос або скінчилися стіки, але завжди про це шкодував. Зараз я вже беру з собою павербанк, якщо бачу, що пристрій сідає. Багато друзів після мене теж перейшли на Айкос і я вже можу не переживати про те, що стіки є тільки у мене. Стріляти стіки в нашій компанії вже стало звичайною справою, хоча раніше на Айкос всі дивилися з підозрою і нерозумінням.

Є лайфхак для тих, хто вагається. IQOS можна безкоштовно взяти на тестування на тиждень.

До речі, про стіки. Я здивувався, що для Айкоса набагато більше різновидів стіків, ніж сигарет. В сигаретах все в основному з тютюном, максимум — ще капсули. А тут і різні види тютюнових стіків, і ментолові, і ягідні, фруктові, цитрусові. При цьому регулярно виходять нові. Загалом, вибрати є з чого.

У використанні пристрій дуже простий. На тримачі всього одна кнопка, яка включає нагрівання стіки. Індикатори на зарядному блоці показують рівень заряду.

З мінусів можу сказати про те, що Айкос регулярно потрібно чистити (після кожної пачки в середньому) і заряджати. Хоча, особисто для мене це вже не мінуси, а ритуал. На ключах у мене завжди висить щіточка для чистки, а на зарядку я звик ставити девайс разом з телефоном.

Який підсумок?

Для тих, хто ще курить сигарети я однозначно раджу Айкос. Сподіваюся, моя історія допомогла вам розібратися в тому, чим же IQOS відрізняється від сигарет і що від нього чекати. Все, до чого звикли у палінні, можна робити на новий лад — без диму, попелу та гарі.

Можу сказати, що Айкос полегшив мені життя в багатьох аспектах. Я став краще себе почувати смаки і запахи навколо, у мене перестали темніти зуби і зник запах, який не подобався ні мені, ні оточуючим. Зараз я до цигарок вже не повернуся.

Офіційний сайт гаджета: iqos.ua