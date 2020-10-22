Погода буде бити рекорди: синоптики оновили прогноз на найближчі дні

Погода в Україні принесе аномальну температуру, але ненадовго

Погода в Україні принесе рекордну, як для кінця жовтня в четвер і п'ятницю, 22 і 23 жовтня. А на вихідних стане прохолодніше і місцями прорвуться дощі. Однак критичного холоду синоптики в новому прогнозі не обіцяють.

Так, в Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі 5 днів, які порадують жителів країни.

У четвер, 22 жовтня, в країні буде помірно тепло і сонячно. Трохи прохолодніше на Півночі і Сході (+12+17) на інших територіях +15+20 градусів.

В Києві сьогодні буде +15+17, сонячно. Вночі +6+8 градусів.

23 жовтня синоптична ситуація схожа, але температура вирівняється по всій країні - від +15 до +21 градуса. Трохи нижче на Закарпатті (+13+15).

Київ знову порадує +16+18 і ясним сонячним днем. Вночі +7+9 градусів.

Погода в Україні 22 і 23 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось у суботу, 24 жовтня на Захід і Північ прийде похолодання +11+15 і атмосферний фронт з дрібним дощем. На інших територіях все ще без опадів і з показниками +14+21.

В суботу у Києві дрібний дощ, +13+15 вдень, +7+9 уночі.

У день місцевих виборів, 25 жовтня, опади не передбачаються, але прохолодніше стане по всій країні - від +10 до +15. На Півдні тепліше (+16+18 градусів).

Київ зустріне виборців без опадів, але з температурою +12+14, вночі +7+9 градусів.

26 жовтня синоптична ситуація схожа з попереднім днем. Але на Півдні похолоднішає ще більше, також ніч засмутить зниженням градусів до +4+7 (на Півдні +7+11 в нічний час).

У Києві 26 жовтня +12+14, вночі +4+6, опади не передбачаються.

Погода в Україні 24-26 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, яка зима буде у Києві. Фахівці дали незвичайний прогноз.

Зазначимо, що метеозалежним людям варто бути обережніше, оскільки на Землю нагряне магнітна буря, пік якої припаде на день місцевих виборів, 25 жовтня.