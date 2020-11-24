Погода буде бити рекорди: синоптики оновили прогноз на три дні

Погода в Україні зміниться в найближчі кілька днів

Погода в Україні зміниться завдяки приходу антициклону. Він в найближчі дні порадує українців високими температурами, особливо на Півдні, та відсутністю опадів.

Так, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, якою буде погода у наступні три дні.

Завтра, 25 листопада, буде панувати антициклон на значній території. Не добереться він до східних, північно-східних областей, а також Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей, де очікуються дощі.

Температура по країні від +4 до +9 градусів, але на Півночі і Сході прохолодніше - +4+6 тепла. Вночі по країні від -2 до +3 градусів.

У Києві в середу можливий невеликий дощ. Температура у столиці вдень +4+6, вночі +1+3.

Погода в Україні 25 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

26 листопада в Україну прийде сонячна погода - особливо малохмарно буде на Заході. Опади у цей день малоймовірні. Температура повітря у західних областях +4+8, на Півдні будуть листопадові рекорди з +5+10, у Центрі і на Півночі +3+6, а на Сході +2+4 градуси.

Вночі по країні -1...+3 градуси, але на Заході заморозки посиляться до -1... -4 градусів.

У Києві в четвер малохмарно, без опадів. Температура +4+6, вночі від 0 до +2 градусів.

Погода в Україні 26 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

27 листопада температурні показники залишаться на тому ж рівні, але на північний захід прийде атмосферний фронт з дощем і мокрим снігом.

У Києві в п'ятницю можливий невеликий дощ, температура +4+6 вдень, вночі 0... +2 градуси.

Погода в Україні 27 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попередила про антициклон під назвою "Валентин", який розжене хмари над Україною найближчими днями.

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