Погода в Україні різко зміниться: де буде мокрий сніг і дощ

Погода в Україні на суботу, 26 грудня, очікується неоднозначна в різних регіонах. Частину країни зможе порадіти ясної погоди, але з похолоданням, а частина – накриє мокрим снігом та дощами. Неприємні відчуття на вулиці посилить холодний штормовий вітер в більшості регіонів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, схід країни затягне сніговими зливами та дощами. Вдень пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі складе від -1 до +1 градуса, вдень від -1 до +4 градусів.

У південних областях йтиме мокрий сніг та сніг з дощем, у Криму пройде дощ. Вночі в регіоні близько +3 градусів, вдень очікується до +5 градусів, у Криму вночі близько +9, вдень до +11 градусів.

На півночі мінлива хмарність, але без істотних опадів. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень очікується близько +1 градуса.

У західній частині країни опади припиняться до ранку, місцями вночі можливий мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі в регіоні очікується до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуси, на Закарпатті до +4 градусів.

У центрі України синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень близько +1 градуса.

У Києві 26 грудня буде сухо, мінлива хмарність, без опадів. Вночі очікується до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на суботу, 26 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні різко зміниться погода і прийде новий антициклон.

А також ми розповідали про те, що Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.