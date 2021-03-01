ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Погода в Україні: синоптики розповіли, де буде найтепліше у перший день весни

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 07:32
Погода в Україні: синоптики розповіли, де буде найтепліше у перший день весни Погода в Україні 1 березня 2021 буде сонячною і без опадів (фото: РБК-Україна)
Автор: Lite

Сьогодні, 1 березня, на всій території України буде сонячна погода без опадів. При цьому температура повітря буде коливатися від 2 до 9 градусів тепла у залежності від регіону.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У перший день весни найтепліше буде у західних областях України. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях буде +3...+5. У Львівській, Тернопільській, Луцької та Рівненській областях буде трохи тепліше +4...+6. Але найбільше теплом насолодяться жителі Закарпатської області, там буде +7...+9 градусів.

На сході країни прохолодніше. Вдень температура повітря прогріється максимум до 4 градусів тепла. У Луганській, Донецькій та Харківській областях +2...+4.

У північній частині України також плюсова температура і без опадів. У Чернігівській, Сумській областях +2...+4.

У центральних регіонах також сонячно і без опадів. У Черкаській і Кіровоградській і Дніпропетровській областях +3...+5. У Полтавській області буде трохи прохолодніше +2...+4.

На півдні тепло і без опадів, але це не найтепліший регіон сьогодні. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +3...+5.

В окупованому Криму також без опадів і температура повітря на півострові становитиме +3...+5.

У Києві без опадів +2...+4. При цьому буде дути північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Погода в Україні: синоптики розповіли, де буде найтепліше у перший день весни

Погодна карта на 1 березня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечну погоду в березні.

Раніше кліматолог попередила українців про аномальне літо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода Гідрометцентр
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Запис на вакцинацію, підвищення пенсій та іпотека під 7%: що чекає на Україну з 1 березня
Запис на вакцинацію, підвищення пенсій та іпотека під 7%: що чекає на Україну з 1 березня